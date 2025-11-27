Finalmente habrá boda: Marianela Mirra y José Alperovich se casan, pero sin festejo

En un primer momento, el periodista Fede Flowers a través de sus redes sociales la cancelación habría sido por “miedo a la sobreexposición” y una “posible complicación en la situación judicial" del dirigente político.

Pero horas más tarde, se supo por Marianela Mirra que la boda se concretará ante un juez civil que asistirá al departamento de Puerto Madero donde Alperovich cumple la prisión domiciliaria, pero no hará ningún festejo.

Captura de pantalla 2025-11-27 a las 12.21.55p.m.

Una celebración cancelada

La celebración iba a ser muy íntima e iba a tener como escenario el departamento de Puerto Madero en el que convive la pareja, ya que el el exgobernador tucumano -de 70 años- cumple su condena de prisión domiciliaria por la causa de abuso sexual contra su sobrina.

Si bien el festejo intentaba ser "modesto", se supo que el valor del catering rondaba los 200 mil pesos por invitado pero, al parecer, Alperovich decidió cancelar la boda por miedo a que la Justicia tome algun tipo de medida en su contra, al considerar inoportuno el festejo en su departamento de Puerto Madero, donde actualmente cumple una condena de prisión domiciliaria.

image

La fecha del casamiento se dio en medio de las versiones que aseguraban que Mirra estaba embrazada y hasta se corrió el rumor de una inseminación, pero la exparticipante del reality desmintió todas las versiones de forma categórica “Marianela afirma que no está embarazada y agrega que ‘nunca hubo inseminación’”.

Al respecto, la propia protagonista salió a explicar la situación “Nos casamos por amor, es una ceremonia con testigos y apenas pediremos un delivery… sólo coronamos 20 años de amor” y agregó “Me caso sin un peso. José cedió todo así está contenta Betty, su hermano y los hijos”.