Buscan a dos kayakistas que desaparecieron en Santa Teresita

Dos kayakistas son buscados desde el lunes por Prefectura Naval. Habían ingresado al mar durante la mañana y uno de ellos alertó sobre las dificultades provocadas por los fuertes vientos.
Dos personas son buscadas desde el lunes en Santa Teresita luego de desaparecer mientras navegaban en kayak frente a la localidad balnearia bonaerense. El operativo está a cargo de Prefectura Naval y se desarrolla tanto en el agua como desde la costa.
Los kayakistas ingresaron al mar alrededor de las 10:00 y con el correr de las horas, las condiciones climáticas dificultaron la navegación. En ese momento, uno de ellos logró comunicarse con las autoridades para advertir sobre la situación.
A partir de ese aviso, Prefectura Naval puso en marcha un operativo de búsqueda. Una moto de agua fue enviada hacia el sector indicado, pero cuando los efectivos llegaron al lugar ya no encontraron a las personas ni a las embarcaciones.
La búsqueda se mantuvo durante el lunes y continuó este martes, con patrullajes por agua y tareas de observación desde distintos puntos de la costa. Las condiciones meteorológicas, marcadas por fuertes vientos, complicaron el trabajo de los equipos de emergencia.
Las autoridades difundieron información sobre los kayaks para facilitar su identificación. Una de las embarcaciones es un modelo Karku de color verde, mientras que la otra corresponde a un modelo Escualo de color turquesa.
Además, comenzó a circular un flyer con los datos de las embarcaciones y un pedido de colaboración a quienes puedan aportar información sobre el paradero de los dos navegantes.
Ante cualquier dato que pueda ayudar a localizar a las personas desaparecidas, Prefectura Naval solicitó comunicarse al 106, número correspondiente a la fuerza federal marítima. Hasta el momento, las identidades de los dos kayakistas no fueron difundidas.
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