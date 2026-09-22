Buscan a dos kayakistas que desaparecieron en Santa Teresita

Las autoridades difundieron información sobre los kayaks para facilitar su identificación. Una de las embarcaciones es un modelo Karku de color verde, mientras que la otra corresponde a un modelo Escualo de color turquesa.

Las condiciones climáticas complicaron el operativo de búsqueda en Santa Teresita.

Además, comenzó a circular un flyer con los datos de las embarcaciones y un pedido de colaboración a quienes puedan aportar información sobre el paradero de los dos navegantes.

Ante cualquier dato que pueda ayudar a localizar a las personas desaparecidas, Prefectura Naval solicitó comunicarse al 106, número correspondiente a la fuerza federal marítima. Hasta el momento, las identidades de los dos kayakistas no fueron difundidas.