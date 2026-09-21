Edenor explicó las causas del apagón del sábado

Los equipos técnicos de Edenor continúan analizando el interruptor junto con el fabricante para determinar con mayor precisión qué provocó el desperfecto.

Edenor: apagón en la Ciudad.

El apagón del sábado

Un amplio apagón afectó durante la noche del sábado a numerosos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y localidades del conurbano, con cientos de miles de usuarios sin suministro eléctrico, semáforos fuera de funcionamiento y personas atrapadas en ascensores. El servicio comenzó a recuperarse de manera gradual en algunos sectores.

El corte se inició alrededor de las 21 y alcanzó inicialmente a una amplia franja del norte y oeste porteño. Entre los barrios afectados se reportaron Palermo, Belgrano, Villa Urquiza, Recoleta, Flores, La Paternal, Floresta, Villa Devoto y Villa General Mitre, además de Colegiales, Villa del Parque, Villa Crespo y Saavedra.

La interrupción también se extendió al territorio bonaerense. Se registraron inconvenientes en Munro y Vicente López, mientras que en el área de concesión de Edesur hubo problemas en Lomas de Zamora, Presidente Perón, Almirante Brown y Esteban Echeverría.