Edenor explicó las causas del apagón del sábado

La empresa informó que el incidente se originó en un interruptor de alta tensión de la Subestación Malaver en la localidad bonaerense de San Martín. Varios barrios de la Ciudad se vieron afectados.
La empresa Edenor brindó nuevos detalles sobre la interrupción del suministro eléctrico registrada el sábado e informó que el incidente se originó en un interruptor de alta tensión de la Subestación Malaver.
De acuerdo con los análisis realizados hasta el momento, durante una maniobra uno de los componentes del interruptor de 220 kV no completó correctamente su recorrido y quedó en una posición intermedia. Esta situación provocó una descarga eléctrica en el interior del equipo y derivó en la interrupción del servicio.
El interruptor afectado, instalado en 2012, había sido inspeccionado en tiempo y forma, de acuerdo con las normas y procedimientos correspondientes.
Tras el incidente, Edenor inició las maniobras necesarias para recuperar el suministro de manera progresiva. A los 30 minutos ya se había restablecido más de la mitad del servicio inicialmente afectado y, en menos de una hora, la totalidad del suministro se encontraba normalizada.
Los equipos técnicos de Edenor continúan analizando el interruptor junto con el fabricante para determinar con mayor precisión qué provocó el desperfecto.
Un amplio apagón afectó durante la noche del sábado a numerosos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y localidades del conurbano, con cientos de miles de usuarios sin suministro eléctrico, semáforos fuera de funcionamiento y personas atrapadas en ascensores. El servicio comenzó a recuperarse de manera gradual en algunos sectores.
El corte se inició alrededor de las 21 y alcanzó inicialmente a una amplia franja del norte y oeste porteño. Entre los barrios afectados se reportaron Palermo, Belgrano, Villa Urquiza, Recoleta, Flores, La Paternal, Floresta, Villa Devoto y Villa General Mitre, además de Colegiales, Villa del Parque, Villa Crespo y Saavedra.
La interrupción también se extendió al territorio bonaerense. Se registraron inconvenientes en Munro y Vicente López, mientras que en el área de concesión de Edesur hubo problemas en Lomas de Zamora, Presidente Perón, Almirante Brown y Esteban Echeverría.
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