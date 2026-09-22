Caos en el Tren Sarmiento: demoras y cancelaciones por un choque y una falla técnica

Un auto cruzó con la barrera baja y chocó contra una formación en Ramos Mejía. Además, hubo problemas técnicos en Liniers que complicaron el servicio.
El Tren Sarmiento registraba demoras y cancelaciones debido a un choque con un automóvil ocurrido en Ramos Mejía y a una falla técnica en la estación Liniers, situación que generaba complicaciones para los pasajeros.
El accidente vial se produjo durante la mañana de este martes, cuando un vehículo atravesó el paso a nivel Monteagudo con la barrera baja, en Ramos Mejía, y terminó impactando contra una formación del Tren Sarmiento.
El conductor del automóvil sufrió heridas leves. Sin embargo, el operativo desplegado en el lugar ocasionó importantes demoras en la zona.
Por otra parte, también se registraron inconvenientes técnicos en la estación Liniers, que derivaron en cancelaciones y nuevas demoras en el servicio.
Ante esta situación, las redes sociales se llenaron de mensajes de pasajeros que manifestaron su malestar por los nuevos problemas registrados en el funcionamiento del Tren Sarmiento.
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