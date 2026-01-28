Buscan a una joven argentina desaparecida en Los Ángeles

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Violeta Lujan Barreto (@violeta.barreto_)

La alerta fue difundida inicialmente por una prima de Narela a través de redes sociales. “Está desaparecida desde el día 21/01/2026, fue vista por última vez en Los Ángeles. Toda una comunidad de familia y amigos espera noticias, pero ninguna fuerza policial ni entidad gubernamental se comunicó con nosotros”, escribió, pidiendo colaboración para difundir el caso y brindar cualquier información a las autoridades.

Amigos y familiares de Narela también se movilizaron en la ciudad, pegando carteles en las calles y compartiendo información en redes sociales. Luján, una amiga que reside en Estados Unidos, señaló que han contactado a la Embajada de Argentina y al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Según confirmó, Narela tiene todos sus documentos y su visa en regla.

La familia insiste en la importancia de la difusión del caso para poder dar con la joven y solicita que cualquier dato relevante sea comunicado de inmediato a las autoridades correspondientes o al número que aparece en las imágenes compartidas en redes.

“Toda una comunidad espera noticias y colabora activamente en la búsqueda”, concluyeron sus allegados, mientras la preocupación por Narela crece día a día.