Buscan a una joven argentina desaparecida en Los Ángeles

Buscan a Narela Barreto, joven argentina desaparecida en Los Ángeles desde el 21 de enero; familiares y amigos piden ayuda para dar con su paradero.
Una joven argentina es intensamente buscada en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, después de que se perdiera contacto con ella hace varios días. Se trata de Narela Barreto, oriunda de la localidad bonaerense de Banfield, quien fue vista por última vez el 21 de enero y desde entonces su paradero es desconocido.
La alerta fue difundida inicialmente por una prima de Narela a través de redes sociales. “Está desaparecida desde el día 21/01/2026, fue vista por última vez en Los Ángeles. Toda una comunidad de familia y amigos espera noticias, pero ninguna fuerza policial ni entidad gubernamental se comunicó con nosotros”, escribió, pidiendo colaboración para difundir el caso y brindar cualquier información a las autoridades.
Amigos y familiares de Narela también se movilizaron en la ciudad, pegando carteles en las calles y compartiendo información en redes sociales. Luján, una amiga que reside en Estados Unidos, señaló que han contactado a la Embajada de Argentina y al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Según confirmó, Narela tiene todos sus documentos y su visa en regla.
La familia insiste en la importancia de la difusión del caso para poder dar con la joven y solicita que cualquier dato relevante sea comunicado de inmediato a las autoridades correspondientes o al número que aparece en las imágenes compartidas en redes.
“Toda una comunidad espera noticias y colabora activamente en la búsqueda”, concluyeron sus allegados, mientras la preocupación por Narela crece día a día.
