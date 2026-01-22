Embajador argentino frena acto en Francia: un mapa no reconocía la soberanía sobre Malvinas

El hecho ocurrió durante una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, en la que el diplomático fue invitado a exponer sobre la relación bilateral entre ambos países.

El Embajador frenó su discurso por el mapa que no reconocía la soberanía argentina de las Islas Malvinas.

Sielecki, en medio de su presentación, dijo: "Acabo de notar que estoy sentado frente a un mapa que muestra a las Islas Malvinas, como si fueran parte del Reino Unido. Esto supone un gran problema en distintos niveles, incluso jurídicos, porque no puedo, como representante del Estado argentino, hablar libremente ante ese mapa".

Y agregó: "Sería como legitimar una situación que constituye una vulneración, una agresión a la soberanía de mi país, a la dignidad misma de la Nación Argentina y, sobre todo, una violación flagrante del derecho internacional".

A través de la viralización del episodio, el Embajador argentino expresó: "Son argentinas. Lo defendemos siempre y en todos lados. Al mandarme a Francia, Javier Milei me dio un mandato claro: potenciar la relación bilateral y defender nuestros intereses. Cualquier argentino de bien hubiese hecho lo mismo".