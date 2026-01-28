El boom de los alimentos importados: vuelven marcas clásicas

Según relevamientos de distintos medios, el fenómeno se nota sobre todo en las grandes cadenas de supermercados, donde productos de Francia, Alemania y Brasil conviven con los locales y llegan a precios competitivos.

El regreso de algunas marcas

El símbolo más nostálgico de este regreso es la cooperativa uruguaya Conaprole, que volvió a comercializar su manteca, dulce de leche y crema tras haberse retirado progresivamente por las trabas cambiarias.

conaprole-camion-remision-leche Tras la desregulación del comercio exterior, Conaprole, la principal cooperativa láctea de Uruguay, vuelve al mercado argentino con dulce de leche, manteca y cremas a precios atractivos.

En el rubro “dulces” reaparecieron las clásicas galletitas danesas en lata azul, como Jacobsen Wonderfull y Dan Cake, íconos de los años 90. También se suman marcas de café premium italianas como Lavazza y Viaggio, y el chocolate Feastables del youtuber MrBeast.

Además La ANMAT suspendió la venta de más productos para el cabello con componentes peligrosos

Precios: ¿por qué conviene lo importado?

La sorpresa para el bolsillo es que muchos de estos productos llegan con precios más bajos que los locales. En categorías como conservas, café y lácteos, los importados pueden costar entre un 15% y un 30% menos que los productos nacionales.

Algunos ejemplos relevados en góndola:

Atún: marcas ecuatorianas como Bulnez y Máxima se venden más barato que las nacionales.

Pastas: los fideos Pasta Bella (Albania) cuestan $1.498, frente a los $1.800 de una marca nacional líder como Matarazzo.

Salsas: el puré de tomate italiano Mazza ($4.094 los 680g) es más económico que la passata nacional Rina ($5.300 los 500g).

Galletitas: las Traviata argentinas ($2.071) superan el precio de las Coquetel brasileñas ($2.000).

Productos frescos y preocupación industrial

El ingreso de alimentos frescos también es notable. Naranjas españolas, manzanas chilenas y bananas ecuatorianas ganan terreno en el Mercado Central. En carnes, las importaciones (principalmente desde Brasil) crecieron un 580% interanual en 2025.

Mientras el Gobierno celebra la competencia como herramienta para bajar la inflación, la COPAL, la cámara que agrupa a la industria alimenticia, advierte que la producción local enfrenta presión tributaria y altos costos logísticos, lo que reduce su competitividad frente a los productos importados.