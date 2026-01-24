River debuta en el Torneo Apertura ante Barracas Central: hora, TV y formaciones

El equipo de Marcelo Gallardo llega con rodaje tras completar su preparación en Uruguay, donde venció por la mínima a Millonarios con un penal de Gonzalo Montiel y luego se impuso por penales ante Peñarol tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario. Si bien los resultados fueron positivos, el funcionamiento colectivo aún está lejos de su techo, mostrando una imagen similar a la de 2025.

Por eso mismo, buscará comenzar de la mejor manera el Apertura y así volver a tomar protagonismo para pelear por un titulo este año.

Para este estreno, River apostará por tres caras nuevas desde el arranque: Matías Viña ocupará el lateral izquierdo en lugar de Marcos Acuña, preservado por precaución, mientras que Fausto Vera y Aníbal Moreno conformarán el nuevo eje del mediocampo. Además, Franco Armani no podrá atajar, y en su lugar estará el juvenil Santiago Beltrán.

matias viña Matías Viña, uno de los refuerzos que haría su debut oficial en la primer fecha ante Barracas

Cómo llegan ambos equipos

El cuadro de Núñez llega con la urgencia de revertir un 2025 esquivo, marcado por la ausencia de títulos, la prematura eliminación en la Libertadores y la irregularidad en los torneos domésticos, que derivó en la falta de plaza para la edición actual del máximo certamen continental. El objetivo será recuperar protagonismo absoluto en todos los frentes: Apertura y Clausura, Liga Profesional, Copa Argentina y Sudamericana.

Por el lado de Barracas Central, el equipo dirigido por Rubén Darío Insúa llega tras un 2025 histórico, al finalizar en el top 10 de la Tabla Anual y lograr una inédita clasificación a la Copa Sudamericana, su primera participación internacional. Sin embargo, el mercado de pases fue complejo: el plantel sufrió siete bajas importantes, entre ellas Javier Ruiz, Nahuel Barrios, Nicolás Blandi, Marcos Ledesma, Facundo Krüger, Lucas López y Siro Rosané, mientras que incorporó refuerzos como el puertorriqueño Wilfredo Rivera y Lucas Gamba.

Las posibles formaciones

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Ignacio Tapia, Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro River, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Tomás Galván; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Claudio Fabián Tapia

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Hora: 17.

TV: ESPN Premium