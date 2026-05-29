Cambios en Núñez: habilitan el nuevo Puente Labruna y cambian el tránsito en la zona del Monumental

Captura de pantalla 2026-05-29 092926 Udaondo y Campos Salles funcionarán como un “par vial” para ordenar el flujo vehicular en la zona de Núñez.

Como parte del nuevo esquema vial, la avenida Udaondo pasó a tener sentido único hacia avenida del Libertador en el tramo comprendido entre Lugones y Libertador.

En paralelo, la calle Campos Salles modificó su circulación y ahora funcionará como salida hacia la autopista Lugones desde avenida del Libertador.

Las autoridades explicaron que ambas arterias funcionarán como un “par vial” para ordenar los flujos de tránsito, reducir conflictos en los cruces y agilizar los accesos hacia River, Ciudad Universitaria y el Parque de la Innovación.

Además, se habilitó un nuevo semáforo que permitirá realizar el giro a la izquierda desde avenida del Libertador hacia Campos Salles en sentido al centro.

Con esta modificación, quienes quieran tomar Lugones o acceder al nuevo puente para dirigirse hacia Cantilo o Ciudad Universitaria deberán circular por Campos Salles.

El ministro de Movilidad e Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua, aseguró que el objetivo del nuevo esquema es “simplificar los accesos y egresos del Puente Labruna” y aumentar la capacidad vehicular en una zona de alta concurrencia.

Captura de pantalla 2026-05-29 092915 Las líneas 28 y 42 modificaron sus recorridos por la nueva configuración vial implementada desde este viernes.

Los cambios también impactan en el transporte público. Las líneas de colectivo 28 y 42 modificaron parte de sus recorridos para adaptarse a la nueva circulación.

Los servicios que se dirigen hacia avenida del Libertador continuarán utilizando Udaondo, mientras que los colectivos con destino a Lugones, Cantilo y Ciudad Universitaria circularán por Campos Salles, donde además fueron reubicadas las paradas.

La intervención contempla además el ensanche de Campos Salles, mejoras en veredas y bulevares y la reorganización de isletas sobre Udaondo para reforzar la seguridad vial y mejorar la capacidad de circulación.

Captura de pantalla 2026-05-29 093204.jpg El proyecto integral prevé futuras etapas con bicisenda, pasarela peatonal y nuevos espacios públicos.

Las obras no finalizarán con esta primera etapa. El proyecto integral prevé la construcción de una pasarela peatonal de cuatro metros de ancho junto al puente, que incluirá una bicisenda de 2,40 metros.

También se sumarán nuevas conexiones vehiculares para facilitar el ingreso y egreso hacia Lugones y Cantilo, además de espacios públicos con áreas verdes, sectores recreativos, zonas gastronómicas y explanadas de descanso.

Desde el Gobierno porteño señalaron que la ampliación del Puente Labruna forma parte de una estrategia de transformación urbana vinculada al crecimiento del Parque de la Innovación y al aumento sostenido del flujo de personas en toda la zona norte de la Ciudad.