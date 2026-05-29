El tiempo en el AMBA para este viernes 29 de mayo

El SMN anticipa para este viernes cielo parcialmente nublado durante todo el día en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 29 de mayo se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, con un clima similar al de ayer, cielo parcialmente nublado durante todo el día. La mínima prevista es de 12°C y, la máxima, de 16°C.
Para el sábado también se espera un cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias, con niebla por la mañana. Las marcas térmicas oscilarán entre los 11°C y los 17°C.
Y el domingo también tendrá un clima parecido, con cielo parcialmente nublado durante todo el día, pero sin neblina. Con una mínima de 11°C y una máxima de 18°C.
En el NOA y NEA, se espera una jornada, la temperatura máxima que superará los 23°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con lluvias intensas y con neblina durante todo el día.
En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo similar respecto del norte, con máximas entre 16°C y 19°C. Se prevé cielo parcialmente nublado, sin posibilidad de lluvias, con neblina. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas, con marcas de entre 18°C y 20°C. Predominará el cielo parcialmente nublado en la región.
La región Litoral también atravesará una jornada calurosa con respeto a todo el país, con máximas cercanas a los 21°C. Habrá períodos ventosos, con lluvias intensas durante todo el día, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.
El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas 7°C. Se espera nubosidad variable, neblina y lluvias en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego