Fallo inédito en Córdoba: la Justicia atribuyó una muerte a un efecto adverso de la Sputnik V

sputnik v.jpg La Justicia consideró que la aplicación de la vacuna Sputnik V desencadenó el cuadro que provocó la muerte de la joven cordobesa.

Uno de los puntos centrales para el fallo fue la intervención de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa), organismo que revisó el caso y terminó reconociendo el nexo causal entre la vacuna y el daño sufrido por la joven.

Durante el proceso judicial también se valoraron informes médicos y antecedentes científicos internacionales sobre casos similares registrados tras la aplicación de vacunas de vectores adenovirales.

El abogado de la familia sostuvo además que la Sputnik V “no tenía farmacovigilancia”, en referencia a la falta de seguimiento sistemático de posibles eventos adversos.

La trombocitopenia trombótica inducida por vacuna es un síndrome extremadamente infrecuente detectado por primera vez en 2021 tras las campañas de vacunación contra el Covid-19. La afección provoca la formación de coágulos en distintas partes del cuerpo -principalmente cerebro, pulmones y abdomen- junto con una marcada disminución de plaquetas.

Estudios científicos internacionales habían asociado previamente este síndrome con vacunas como AstraZeneca y Janssen. Sin embargo, hasta ahora no existían antecedentes judiciales en Argentina vinculados específicamente con la Sputnik V.