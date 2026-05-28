Fallo inédito en Córdoba: la Justicia atribuyó una muerte a un efecto adverso de la Sputnik V

La víctima tenía 24 años y falleció dos semanas después de recibir la vacuna contra el Covid-19. La Cámara Federal ordenó indemnizar a la familia.
Melín Agustina Sartori, una joven de 24 años oriunda de Córdoba, murió el 29 de julio de 2021 luego de haber recibido la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19. Ahora, casi cinco años después, la Justicia Federal determinó que el fallecimiento estuvo relacionado con un efecto adverso provocado por el inmunizante y ordenó indemnizar a su familia.
La decisión fue tomada por la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que hizo lugar al reclamo presentado por la madre de la joven, María Virginia Ruiz, representada por el abogado Martín Barbará. El fallo es considerado inédito en Argentina, ya que reconoce de manera explícita el vínculo causal entre la vacuna rusa y la muerte de la paciente.
Según la resolución judicial, Sartori desarrolló un cuadro de trombocitopenia trombótica inducida por vacuna (VITT), un síndrome poco frecuente que combina la formación de coágulos sanguíneos con una disminución de plaquetas.
La joven había sido vacunada el 15 de julio de 2021 y, de acuerdo con el relato de sus allegados, comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza y vómitos apenas seis días después de la aplicación. El cuadro derivó en una internación y posteriormente en una trombosis severa con deterioro neurológico irreversible.
Uno de los puntos centrales para el fallo fue la intervención de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa), organismo que revisó el caso y terminó reconociendo el nexo causal entre la vacuna y el daño sufrido por la joven.
Durante el proceso judicial también se valoraron informes médicos y antecedentes científicos internacionales sobre casos similares registrados tras la aplicación de vacunas de vectores adenovirales.
El abogado de la familia sostuvo además que la Sputnik V “no tenía farmacovigilancia”, en referencia a la falta de seguimiento sistemático de posibles eventos adversos.
La trombocitopenia trombótica inducida por vacuna es un síndrome extremadamente infrecuente detectado por primera vez en 2021 tras las campañas de vacunación contra el Covid-19. La afección provoca la formación de coágulos en distintas partes del cuerpo -principalmente cerebro, pulmones y abdomen- junto con una marcada disminución de plaquetas.
Estudios científicos internacionales habían asociado previamente este síndrome con vacunas como AstraZeneca y Janssen. Sin embargo, hasta ahora no existían antecedentes judiciales en Argentina vinculados específicamente con la Sputnik V.
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