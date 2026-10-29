Camuzzi inaugura la repotenciación del sistema Cordillerano-Patagónico

“Esta obra demuestra lo que es posible alcanzar cuando existe una visión compartida y la decisión de trabajar juntos. El principal desafío que tenemos en Camuzzi es que cada vez más hogares, comercios e industrias puedan acceder al gas natural. Para eso necesitamos infraestructura, inversiones sostenidas y planificación de largo plazo. Hoy estamos celebrando justamente eso: haber transformado una necesidad histórica de la región en una realidad concreta”, señaló Alejandro Macfarlane, titular de Camuzzi.

La inauguración marca el cierre de una historia que se extendió durante años. El proyecto original de ampliación del Sistema Cordillerano-Patagónico había sido licitado por el Estado Nacional hace varios años y contemplaba, entre otras intervenciones, la incorporación de las plantas compresoras de Alto Río Senguer y Gobernador Costa. Sin embargo, esas obras quedaron inconclusas y no llegaron a habilitarse como estaba previsto.

La demora en la ejecución de esas obras generó que el sistema comience a operar al límite de su capacidad, obligando a la distribuidora en el año 2022, a limitar el acceso a nuevas factibilidades de suministro. Esta medida tuvo como objetivo garantizar el suministro a los vecinos ya conectados por sobre las futuras conexiones, en cumplimiento de lo establecido por el marco regulatorio.

El paso del tiempo, en sistema de cañerías tan extenso y complejo como el Cordillerano Patagónico planteó un nuevo desafío: no alcanzaba con terminar las obras originalmente proyectadas. Eranecesario rediseñar y ampliar el proyecto. Así nació la necesidad de incorporar una tercera PlantaCompresora, en Holdich y más importante aún, generar la interconexión del sistema con el Gasoducto troncal General San Martín.

Esta última obra modificó estructuralmente el esquema de abastecimiento: el Sistema Cordillerano-Patagónico quedó vinculado de manera directa y permanente con el sistema troncal de gasoductos de la Argentina, reduciendo su dependencia histórica en su extremo sur de un único yacimientocercano a Comodoro Rivadavia, muy maduro, que no podía garantizar las necesidades de energíafutura de la región. Con esta interconexión, se logró fortalecer la confiabilidad y seguridad energética de la operación.

“La infraestructura energética necesita previsibilidad, inversión y una mirada que trascienda la coyuntura. Cuando esas condiciones existen, las compañías podemos volver a pensar en crecer, ampliar redes y acompañar el enorme potencial energético de la Argentina”, destacó Macfarlane.

Actualmente, el Sistema Cordillerano-Patagónico abastece a más de 125.000 usuarios de 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén. En su conjunto, las obras realizadas permitirán incrementar en 300.000 m³ diarios la capacidad del sistema, posibilitando un volumen de 3.100.000m³ de gas por día en el pico del invierno, y la incorporación de 12.000 nuevos usuarios.

El beneficio de las obras ya se refleja en las comunidades: a comienzo de 2026, con los trabajos ya avanzados, Camuzzi definió suspender las restricciones vigentes y otorgar factibilidades para nuevas conexiones de gas natural. A la fecha, más de 3.500 nuevos usuarios ya accedieron a este servicio confiable, seguro y limpio en toda la región.