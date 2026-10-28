Expo Empleo BA reunió a más de 14.800 personas y ofreció 2.500 puestos de trabajo

La jornada organizada por el Gobierno de la Ciudad reunió a postulantes y empresas de distintos sectores en el predio ferial de "La Rural". Hubo entrevistas, talleres y asesoramiento para facilitar el acceso al empleo formal.
Más de 14.800 personas participaron de una nueva edición de Expo Empleo BA Conectados, realizada en el Pabellón Ocre de La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro reunió a 100 empresas que presentaron más de 2.500 ofertas laborales y ofreció entrevistas, talleres, capacitaciones y espacios de orientación para quienes buscan incorporarse al mercado de trabajo o mejorar sus oportunidades profesionales.
La iniciativa fue organizada por el Ministerio de Justicia porteño, a través de la Secretaría de Trabajo y Empleo, con el objetivo de conectar a las personas que buscan trabajo con compañías que necesitan incorporar nuevos talentos. Durante la jornada, los asistentes pudieron dialogar directamente con reclutadores, entregar sus currículums, conocer los perfiles más demandados y acceder a herramientas para mejorar sus posibilidades de inserción laboral.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, participó del acto de apertura y destacó la importancia de impulsar espacios de formación y capacitación que amplíen las oportunidades laborales. “Estamos construyendo puentes entre quienes buscan trabajo y las empresas, promoviendo la inclusión laboral y generando ámbitos adecuados para el desarrollo".
"Queremos recorrer un camino en el que la búsqueda de empleo esté cada vez más vinculada con el crecimiento personal, la superación y los nuevos desafíos, y no solamente con la necesidad de conseguir un trabajo”, expresó el mandatario porteño.
Además de las entrevistas y el contacto con los representantes de las compañías, Expo Empleo BA Conectados incluyó una agenda de charlas, talleres y capacitaciones que se desarrollaron de manera simultánea en cuatro auditorios. Las actividades estuvieron enfocadas en fortalecer las habilidades profesionales, brindar recursos para afrontar los procesos de selección y acompañar a los participantes frente a los cambios del mercado laboral.
Entre los principales temas se abordaron las técnicas para desenvolverse en entrevistas de trabajo, la elaboración y actualización de currículums, el desarrollo de habilidades blandas y el uso de inteligencia artificial aplicada a la búsqueda laboral. También se trataron las nuevas tendencias del empleo y distintas herramientas para impulsar el crecimiento profesional en un escenario de transformación constante.
La propuesta incorporó, además, espacios de networking y orientación laboral para facilitar el intercambio entre postulantes, empresas y especialistas. También se dispusieron espacios de calma y un sector de cuidado de niños, con el propósito de favorecer la participación de quienes asistieron con sus hijos y ofrecer una experiencia más accesible para las familias.
La convocatoria estuvo dirigida a personas de todas las edades que se encuentran en búsqueda de empleo y a estudiantes de los últimos años del nivel secundario interesados en conocer el funcionamiento del mundo laboral. Para este último grupo, la actividad representó una oportunidad de acercarse a las demandas actuales de las empresas, explorar posibles caminos profesionales y adquirir herramientas para sus primeras experiencias de trabajo.
La nueva convocatoria se sumó a las siete ediciones anteriores realizadas durante 2026, en las que participaron más de 10.600 vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. En esos encuentros se pusieron a disposición 2.860 vacantes y se registraron más de 1.500 inserciones laborales, de acuerdo con los datos difundidos por el Gobierno porteño.
Las cifras reflejan el alcance que tuvieron estas iniciativas para acercar a quienes buscan trabajo a las compañías que necesitan cubrir puestos. A través de encuentros presenciales, entrevistas y actividades de formación, el programa apunta a reducir las distancias entre los postulantes y las oportunidades disponibles, además de facilitar el acceso a información sobre los perfiles y las competencias requeridas por los empleadores.
Además del sector privado, Expo Empleo BA Conectados contó con la presencia de distintas áreas del Gobierno de la Ciudad y organismos públicos. Entre ellos estuvieron el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Económico, Economía Plateada, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, el Ministerio Público Tutelar, BA Discapacidad, la Dirección General Políticas de Juventud, el Ministerio de Justicia, la Dirección General Acceso a la Justicia, la Dirección General Derechos Humanos y la Dirección General Asistencia a la Víctima.
También acompañaron la actividad organizaciones no gubernamentales dedicadas a la inclusión, la formación y el desarrollo de oportunidades. Participaron Fundación Discar, Tejiendo Redes, Semillero Digital, Fundación Empujar, UNICEF Argentina, Fundación Cimientos, Rotary Líderes Empresariales, Fundación Pescar, Diagonal y Chalin Tech.
En ese marco, la Dirección General Empleo dispuso un stand central para brindar asesoramiento sobre programas laborales, alternativas de capacitación y herramientas para preparar o actualizar currículums. El espacio permitió acercar información sobre los recursos disponibles para quienes necesitan orientación durante la búsqueda de trabajo o quieren fortalecer sus competencias profesionales.
Con esta nueva edición, Expo Empleo BA Conectados volvió a reunir a empresas, organismos públicos, organizaciones sociales y personas en búsqueda de trabajo en un mismo espacio. La propuesta combinó ofertas laborales, contacto directo con reclutadores y capacitación, con el objetivo de facilitar el acceso al empleo formal y fortalecer la articulación entre el sector público y el privado.
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