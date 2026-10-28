Expo Empleo BA reunió a más de 14.800 personas y ofreció 2.500 puestos de trabajo

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Además de las entrevistas y el contacto con los representantes de las compañías, Expo Empleo BA Conectados incluyó una agenda de charlas, talleres y capacitaciones que se desarrollaron de manera simultánea en cuatro auditorios. Las actividades estuvieron enfocadas en fortalecer las habilidades profesionales, brindar recursos para afrontar los procesos de selección y acompañar a los participantes frente a los cambios del mercado laboral.

Entre los principales temas se abordaron las técnicas para desenvolverse en entrevistas de trabajo, la elaboración y actualización de currículums, el desarrollo de habilidades blandas y el uso de inteligencia artificial aplicada a la búsqueda laboral. También se trataron las nuevas tendencias del empleo y distintas herramientas para impulsar el crecimiento profesional en un escenario de transformación constante.

La propuesta incorporó, además, espacios de networking y orientación laboral para facilitar el intercambio entre postulantes, empresas y especialistas. También se dispusieron espacios de calma y un sector de cuidado de niños, con el propósito de favorecer la participación de quienes asistieron con sus hijos y ofrecer una experiencia más accesible para las familias.

La convocatoria estuvo dirigida a personas de todas las edades que se encuentran en búsqueda de empleo y a estudiantes de los últimos años del nivel secundario interesados en conocer el funcionamiento del mundo laboral. Para este último grupo, la actividad representó una oportunidad de acercarse a las demandas actuales de las empresas, explorar posibles caminos profesionales y adquirir herramientas para sus primeras experiencias de trabajo.

Los resultados de las ediciones anteriores

La nueva convocatoria se sumó a las siete ediciones anteriores realizadas durante 2026, en las que participaron más de 10.600 vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. En esos encuentros se pusieron a disposición 2.860 vacantes y se registraron más de 1.500 inserciones laborales, de acuerdo con los datos difundidos por el Gobierno porteño.

Las cifras reflejan el alcance que tuvieron estas iniciativas para acercar a quienes buscan trabajo a las compañías que necesitan cubrir puestos. A través de encuentros presenciales, entrevistas y actividades de formación, el programa apunta a reducir las distancias entre los postulantes y las oportunidades disponibles, además de facilitar el acceso a información sobre los perfiles y las competencias requeridas por los empleadores.

Los organismos públicos y las organizaciones sociales que acompañaron la jornada

Además del sector privado, Expo Empleo BA Conectados contó con la presencia de distintas áreas del Gobierno de la Ciudad y organismos públicos. Entre ellos estuvieron el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Económico, Economía Plateada, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, el Ministerio Público Tutelar, BA Discapacidad, la Dirección General Políticas de Juventud, el Ministerio de Justicia, la Dirección General Acceso a la Justicia, la Dirección General Derechos Humanos y la Dirección General Asistencia a la Víctima.

También acompañaron la actividad organizaciones no gubernamentales dedicadas a la inclusión, la formación y el desarrollo de oportunidades. Participaron Fundación Discar, Tejiendo Redes, Semillero Digital, Fundación Empujar, UNICEF Argentina, Fundación Cimientos, Rotary Líderes Empresariales, Fundación Pescar, Diagonal y Chalin Tech.

En ese marco, la Dirección General Empleo dispuso un stand central para brindar asesoramiento sobre programas laborales, alternativas de capacitación y herramientas para preparar o actualizar currículums. El espacio permitió acercar información sobre los recursos disponibles para quienes necesitan orientación durante la búsqueda de trabajo o quieren fortalecer sus competencias profesionales.

Con esta nueva edición, Expo Empleo BA Conectados volvió a reunir a empresas, organismos públicos, organizaciones sociales y personas en búsqueda de trabajo en un mismo espacio. La propuesta combinó ofertas laborales, contacto directo con reclutadores y capacitación, con el objetivo de facilitar el acceso al empleo formal y fortalecer la articulación entre el sector público y el privado.