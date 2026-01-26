Los pasaportes más poderosos del mundo: En qué posición quedó Argentina

El estudio evaluó 199 documentos oficiales frente a 227 destinos posibles y estableció un orden según la cantidad de países que permiten el ingreso sin trámites previos. En el primer lugar se ubicó Singapur, con acceso libre a 192 territorios. El segundo puesto fue compartido por Japón y Corea del Sur, con 188 destinos habilitados.

Europa concentró gran parte de los primeros lugares. España, Suecia, Suiza, Dinamarca y Luxemburgo empataron en el tercer escalón, mientras que países como Alemania, Francia, Italia y Países Bajos integraron el grupo siguiente. El dominio europeo reflejó acuerdos regionales y políticas migratorias coordinadas.

Estados Unidos cerró el top ten con 179 destinos sin visa. El informe mostró que, aunque sigue siendo uno de los pasaportes más influyentes, perdió terreno frente a naciones asiáticas y europeas que ampliaron su red de acceso.

La Argentina se ubicó en el puesto 16 del ranking. El pasaporte argentino permite ingresar sin visa a 169 países, un resultado que marcó una suba respecto del lugar 17 obtenido en 2025. El nivel alcanzado coincidió con el registro de 2024 y se convirtió en el más alto de la serie histórica.

El punto más bajo del país se registró en 2010, cuando cayó al puesto 26. Desde entonces, el documento argentino mostró una mejora gradual y se consolidó entre los de mayor acceso en la región. El informe destacó la estabilidad de los últimos dos años como un factor clave.