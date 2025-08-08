Caso Julieta Prandi: fuertes pedidos de condena contra Claudio Contardi

El juicio que enfrenta Claudio Contardi, ex marido de la conductora Julieta Prandi, por abuso sexual y violencia de género, llegó este viernes a su instancia final en los tribunales de Campana.

Durante los alegatos, el abogado querellante Javier Baños solicitó una pena de 50 años de prisión, mientras que el Ministerio Público Fiscal pidió 20 años. La defensa, por su parte, reclamó la nulidad del proceso, la absolución y, en caso de condena, la pena mínima.

El veredicto será leído el próximo miércoles 13 de agosto a las 11. La expectativa es alta, ya que durante el debate -que comenzó el miércoles pasado- declararon Prandi, Contardi, testigos, peritos y psicólogos que respaldaron el relato de la víctima. “Contardi es un criminal. Tiene gente muy oscura a su alrededor. Una condena sería paz, alivio y justicia”, afirmó la conductora antes de ingresar a la sala.

Baños fundamentó su pedido en que se trató de un delito continuado de extrema gravedad y también solicitó la prisión preventiva del acusado. “La defensa parecía no haber estado en el debate”, remarcó. Sin embargo, el tribunal rechazó la preventiva por considerar que adelantaría el fallo.

La defensa de Contardi volvió a insistir en que el caso fuera tratado por un jurado popular, algo que ya había sido desestimado. Tras la audiencia, se resolvió que el imputado no podrá salir del país ni viajar dentro del territorio nacional hasta la sentencia.

La jornada estuvo marcada por la tensión: Prandi se descompensó al finalizar y fue asistida por personal médico. Luego manifestó que permanecerá bajo custodia hasta el miércoles por temor a represalias. También se solicitó un botón antipánico, ante la negativa de la justicia a detener a Contardi de manera preventiva.

“Los hechos tienen que tener consecuencias. Si no, lo que permitimos se repite”, expresó. Más tarde, en declaraciones a la prensa, dijo: “Lloré desde las tripas, saqué todo mi dolor, este hombre es capaz de hacer cualquier cosa”. La actriz abandonó los tribunales en un patrullero que la trasladó a su domicilio.