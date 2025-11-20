El Gobierno habilita una nueva low-cost para volar directo a Madrid

La empresa española inició la venta de pasajes y prevé su primer vuelo el 24 de mayo de 2025, con tarifas promocionales desde 930 dólares ida y vuelta. La clase ejecutiva inicia en 2.780 dólares y, en esta primera etapa, habrá dos frecuencias semanales. La aerolínea anticipó que podrá aumentar la operación a cuatro vuelos por semana en julio si la demanda acompaña.

El tramo Buenos Aires–Madrid mantiene un flujo sostenido de pasajeros por turismo, trabajo y reencuentros familiares, por lo que la entrada de un nuevo operador puede aportar más disponibilidad y competencia en precios. En los últimos años las tarifas en temporada alta llegaron a superar los 1.600 dólares, lo que generó interés por nuevas alternativas.

Plus Ultra, fundada en 2011 y con base en Madrid-Barajas, opera destinos como Bogotá, Cartagena de Indias, Lima y Caracas. También desarrolla vuelos chárter y servicios de leasing para otras aerolíneas, lo que amplió su presencia a 18 países.

La compañía sumará dos Airbus A330 a su flota para fortalecer rutas de largo alcance. En paralelo, Iberia adelantó que el próximo año tendrá días con hasta cuatro vuelos diarios hacia la Argentina, señal del crecimiento del corredor con España. Con más oferta y mayor competencia, los viajeros argentinos tendrán un abanico más amplio al planificar sus viajes a Europa.