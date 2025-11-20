Ciudad: megaoperativo para instalar vigas en el Puente Labruna

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/1991487022159278527&partner=&hide_thread=false Así avanza la obra del Puente Labruna.



Durante la madrugada montamos seis vigas de 28 metros para la ampliación del puente.



Una obra clave que mejorará la conexión entre Núñez, la Costanera y Ciudad Universitaria. pic.twitter.com/SPAXMhdMJ7 — Jorge Macri (@jorgemacri) November 20, 2025

La Ciudad ejecutó en la madrugada del jueves un operativo especial en la obra de ampliación del Puente Labruna, ubicado junto al estadio de River Plate, para montar seis vigas de gran porte, cada una de 28 metros de largo y 47 toneladas.

La maniobra fue clave para avanzar en una intervención que apunta a transformar la circulación entre Parque de la Innovación, el Distrito Joven y Ciudad Universitaria, y que forma parte del plan oficial para optimizar la conexión con la Costanera norte.

La medida impactará en miles de automovilistas que circulan diariamente por el corredor que conecta la Ciudad con la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“El ensanche del puente es fundamental: agiliza los desplazamientos y contribuye a integrar la Ciudad con su borde costero”, destacó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien estuvo presente durante los trabajos. También participaron el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, y el presidente de AUSA, Juan Pablo Fasanella.

Las obras sobre el Puente Labruna forman parte de un proyecto más amplio para reorganizar y modernizar la conexión entre las avenidas Udaondo, Lugones y Cantilo, tres accesos neurálgicos para el flujo diario en la zona norte de la Ciudad. Para dimensionar su importancia, Bereciartua destacó que este corredor es utilizado por miles de personas a diario.

¿Qué trabajos prevé la obra del Puente Labruna en Núñez?

Las labores incluyen la ampliación de calzadas, mejoras en los accesos, nuevas estructuras para peatones y ciclistas, y un rediseño integral del flujo de tránsito para evitar embudos y demoras en horarios pico. En este sentido, desde el ministerio de infraestructura aseguran que, una vez concluida la obra, la zona tendrá mayor capacidad operativa y mejores condiciones de seguridad vial.

El cierre nocturno de Lugones a la altura de Udaondo permitirá avanzar con una de las etapas más complejas del proyecto. En tal caso, se recomienda a los usuarios optar por rutas alternativas y estar atentos a los desvíos señalizados