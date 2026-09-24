"Argentina con el papa León": presentaron la canción oficial por su visita al país

Letra completa de “Argentina con el papa León”

Argentina, caminando con esperanzas, intentando

ser iglesia, ser camino hacia la paz.

Nuestros santos nos animan y con la Virgen de Luján hoy decimos:

¡Bienvenido todo el mundo, en esta mesa hay lugar para todos!

Caminando juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminando juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Hoy la Iglesia no descansa, testimonio y alabanza;

el que sufre es la piedra angular para edificar nuestra iglesia.

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos!, ¡hay lugar para todos!

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Argentina con León.

Cómo será el megaoperativo de seguridad en la provincia de Buenos Aires por la visita del Papa

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, explicó este martes cómo se organizará el operativo previsto para la llegada del papa León XIV y anticipó que habrá restricciones en el tránsito desde la Ciudad de Buenos Aires.

El funcionario confirmó que “será feriado en la provincia el día 11 cuando visite la Basílica de Luján”.

Además, Alonso precisó que “El Papa se mueve por tierra y eso significa que se cortará el tránsito desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Claypole”, en referencia a la visita que realizará a Don Orione.

El Papa León XIV.

La llegada a Don Orione está prevista para las 9 de la mañana y las autoridades esperan una importante concentración de personas en la zona. “La visita a Don Orione está programada para las 9 de la mañana y se espera mucha gente en los alrededores. Por eso, desde la noche anterior vamos a estar garantizando la seguridad. Habrá un recorrido en papamóvil hasta el lugar para que puedan verlo. También habrá un gran parque en el Cotolengo para que puedan ver la visita”, detalló el ministro.

En relación con el operativo en Luján, Alonso señaló que “Luján es una ciudad atravesada por rutas nacionales, por autopistas. La idea es que haya cuatro grandes estacionamientos en los pueblos que están a pocos kilómetros, que la gente deje el auto allí y llegue caminando a la Basílica como si fuera una peregrinación”.

Respecto de la misa que encabezará el Papa, el funcionario explicó que “la idea es que la gente pueda ingresar ya el día martes desde la tarde para que puedan vivir el encuentro con los jóvenes y el miércoles celebrar la misa”.

Por último, Alonso detalló que “En Luján, desde el día viernes comenzarán los cortes. Esperamos que desde el martes a la tarde la gente ya pueda ingresar a la ciudad y se montarán varios parques por donde pasará el papamóvil”, concluyó el ministro.