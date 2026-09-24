"Argentina con el papa León": presentaron la canción oficial por su visita al país

La Conferencia Episcopal dio a conocer el tema elegido para acompañar la llegada de León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. También avanzan los preparativos del operativo de seguridad.
Este jueves fue presentada oficialmente la canción que acompañará la visita del papa León XIV a la Argentina. La composición, titulada “Argentina con el papa León”, fue difundida por la Conferencia Episcopal.
“¡La venida del papa a la Argentina ya tiene canción!”, anunció la Iglesia a través de sus redes sociales, en el marco de los preparativos para la llegada del pontífice, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.
La Iglesia también explicó cómo fue elegida la canción. “Con mucha alegría y agradecimiento a cada una y a cada uno de los que puso su don al servicio de este acontecimiento que estamos preparando como pueblo argentino, les presentamos la canción seleccionada por el jurado del Concurso Nacional”, informaron.
“Sigamos preparándonos para la llegada del papa León con alegría y esperanza”, concluye el comunicado difundido por la institución.
Argentina, caminando con esperanzas, intentando
ser iglesia, ser camino hacia la paz.
Nuestros santos nos animan y con la Virgen de Luján hoy decimos:
¡Bienvenido todo el mundo, en esta mesa hay lugar para todos!
Caminando juntos hacia adelante
con el papa León, con Jesús en el horizonte.
Caminando juntos hacia adelante,
¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.
Hoy la Iglesia no descansa, testimonio y alabanza;
el que sufre es la piedra angular para edificar nuestra iglesia.
Caminamos juntos hacia adelante
con el papa León, con Jesús en el horizonte.
Caminamos juntos hacia adelante,
¡hay lugar para todos!, ¡hay lugar para todos!
Caminamos juntos hacia adelante
con el papa León, con Jesús en el horizonte.
Caminamos juntos hacia adelante,
¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.
Argentina con León.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, explicó este martes cómo se organizará el operativo previsto para la llegada del papa León XIV y anticipó que habrá restricciones en el tránsito desde la Ciudad de Buenos Aires.
El funcionario confirmó que “será feriado en la provincia el día 11 cuando visite la Basílica de Luján”.
Además, Alonso precisó que “El Papa se mueve por tierra y eso significa que se cortará el tránsito desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Claypole”, en referencia a la visita que realizará a Don Orione.
La llegada a Don Orione está prevista para las 9 de la mañana y las autoridades esperan una importante concentración de personas en la zona. “La visita a Don Orione está programada para las 9 de la mañana y se espera mucha gente en los alrededores. Por eso, desde la noche anterior vamos a estar garantizando la seguridad. Habrá un recorrido en papamóvil hasta el lugar para que puedan verlo. También habrá un gran parque en el Cotolengo para que puedan ver la visita”, detalló el ministro.
En relación con el operativo en Luján, Alonso señaló que “Luján es una ciudad atravesada por rutas nacionales, por autopistas. La idea es que haya cuatro grandes estacionamientos en los pueblos que están a pocos kilómetros, que la gente deje el auto allí y llegue caminando a la Basílica como si fuera una peregrinación”.
Respecto de la misa que encabezará el Papa, el funcionario explicó que “la idea es que la gente pueda ingresar ya el día martes desde la tarde para que puedan vivir el encuentro con los jóvenes y el miércoles celebrar la misa”.
Por último, Alonso detalló que “En Luján, desde el día viernes comenzarán los cortes. Esperamos que desde el martes a la tarde la gente ya pueda ingresar a la ciudad y se montarán varios parques por donde pasará el papamóvil”, concluyó el ministro.
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