Colectivos con QR: qué líneas del AMBA ya lo permiten y cómo usarlo

Unas 54 líneas del conurbano y la Ciudad habilitaron el pago con QR y tarjetas, sumado a la SUBE. La Secretaría de Transporte nacional confirmó que la tarifa no cambia y los beneficios sociales siguen activos.

El uso del colectivo en el área metropolitana incorpora un método que busca facilitar la vida diaria de quienes viajan a cualquier hora. Con la incorporación de 54 líneas, el pago con código QR, tarjetas de débito y crédito, celulares y relojes con NFC ya es una alternativa válida que se suma a la SUBE para validar el pasaje.

Según informó la Secretaría de Transporte de la Nación, la iniciativa forma parte del plan de ampliación del sistema de Pagos Abiertos, que viene avanzando en distintas empresas del conurbano y que no altera el valor del boleto ni los beneficios vigentes.

pago-qr-transporte-publico-desde-cuando-billeteras-virtuales_1200_800

Líneas que ya lo incorporan

Entre las municipales se destacan la 548 de Lomas de Zamora, la 524 de Lanús, la 501 de Almirante Brown, la 620 de La Matanza y varios ramales de San Miguel, Morón, Pilar, San Fernando y Mercedes. También se suman las provinciales 236, 242, 264, 298, 325, 378, 394, 440, entre otras, junto a las nacionales 46, 55, 63, 113, 152, 172, 174 y 197.

Cómo se valida el viaje

Para pagar con tarjeta o dispositivo, el usuario debe acercarlo al lector inferior del equipo. En el caso del QR, se genera desde la billetera virtual elegida y se apoya frente al escáner para completar la validación. El procedimiento dura pocos segundos y funciona igual que los demás métodos aceptados.

La cartera de Transporte indicó que este avance busca integrar tecnología y movilidad, ofreciendo más opciones para quienes viajan a diario por el AMBA.

