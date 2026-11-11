Comenzaron a desarmar el escenario del Monumento de los Españoles tras la visita de León XIV

Los trabajos empezaron durante la noche del martes, luego de los dos multitudinarios encuentros del Pontífice. Algunas calles ya fueron liberadas y se estima que el operativo finalizará el lunes 16 de noviembre.
Tras completar su visita a la Argentina, con una misa multitudinaria en la Basílica de Luján y una recorrida por la cárcel de Devoto, el Papa León XIV se prepara para continuar su viaje apostólico rumbo a Perú. Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires comenzaron los trabajos para desmontar el escenario y las estructuras instaladas en el Monumento de los Españoles, donde encabezó dos de los encuentros más convocantes de su estadía.
Las tareas arrancaron durante la noche del martes, minutos después de que finalizara el encuentro del Pontífice con los jóvenes. El retiro incluye el escenario, las pantallas y las distintas instalaciones utilizadas para la Misa Central y el Encuentro con Jóvenes, que reunieron a casi cuatro millones de personas en total.
En paralelo, comenzó la liberación progresiva de las calles afectadas. Por el momento, continúan los cortes en avenida Del Libertador, entre Olleros y República de la India, y avenida Sarmiento, entre Santa Fe y Figueroa Alcorta. En tanto, ya fueron habilitadas avenida Dorrego y avenida Intendente Bullrich, desde Figueroa Alcorta hasta Santa Fe, en ambos sentidos.
Aunque todavía no hay una fecha oficial de finalización, se estima que el operativo de desarme podría extenderse hasta el lunes 16 de noviembre. Mientras el Papa se prepara para partir rumbo a Perú, la zona de Palermo comienza a recuperar su circulación habitual después de las multitudinarias convocatorias.
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