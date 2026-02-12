La estudiante que dijo "sí" para pagar su deuda y terminó cerrando el desfile de Chanel

Como muchos estudiantes extranjeros, sostenía sus estudios con trabajo y un préstamo universitario que debía pagar, pero en octubre de 2024, mientras esperaba el tren en una estación del subte de Nueva York, fue vista por un "buscador de talentos" (scout) de una agencia de modelos.

Según contó Mandava, al principio dudó, pero cuando le explicaron que podía generar ingresos suficientes para afrontar su deuda, aceptó, y dos semanas después debutó como modelo exclusiva en el desfile Primavera/Verano 2025 de Bottega Veneta, entonces dirigida por Matthieu Blazy.

El salto internacional

6iZDkKf0__630x420__1 La modelo fue descubierta en octubre de 2024 y en 2026 protagonizó la Alta Costura de Chanel.

El 2 de diciembre de 2025, Blazy presentó su primera colección Métiers d’Art 2026 para Chanel en una estación del subte de Manhattan. Allí Bhavitha abrió el desfile y se convirtió en la primera modelo india en liderar una pasarela de la firma en ese formato. La elección del metro no fue casual: el diseñador explicó que es un espacio donde conviven distintos sectores sociales sin jerarquías.

90m_ZeXha_870x580__1 De Hyderabad a Nueva York y luego a la pasarela, la joven modelo india se consolidó como musa de Chanel.

Semanas después, volvió a ser protagonista al cerrar la colección Alta Costura Primavera/Verano 2026 con el vestido de novia diseñado por Blazy, una pieza central en cualquier desfile. En moda, el cierre con un vestido nupcial es un gesto simbólico y técnico que concentra la atención.

Trabajo y estudio

Durante ese año, Mandava combinó clases, empleos y viajes a Europa para desfilar. Tras el desembarco de Blazy en Chanel, firmó un contrato exclusivo con la casa francesa. Su recorrido, que comenzó en un andén, expone cómo funciona el sistema de "descubrimientos" en la moda y cómo una oportunidad puntual puede modificar un proyecto de vida.