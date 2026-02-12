La estudiante que dijo "sí" para pagar su deuda y terminó cerrando el desfile de Chanel

Bhavitha Mandava, nacida en Hyderabad, India, fue descubierta en el metro de Nueva York en octubre de 2024. Estudiaba en la NYU y debía afrontar un préstamo universitario.
De Hyderabad a Nueva York y luego a la pasarela, la joven modelo india se consolidó como musa de Chanel.
Descubierta en el subte, Bhavitha Mandava pasó de estudiante endeudada en Nueva York a "modelo exclusiva" de la casa francesa de modas en menos de un año.
La historia de Bhavitha Mandava empieza lejos de las pasarelas. Nació en Hyderabad, India, estudió Arquitectura en la Jawaharlal Nehru Technological University y luego se mudó a Estados Unidos para cursar un máster en Diseño Interactivo y Medios en la New York University (NYU).
Como muchos estudiantes extranjeros, sostenía sus estudios con trabajo y un préstamo universitario que debía pagar, pero en octubre de 2024, mientras esperaba el tren en una estación del subte de Nueva York, fue vista por un "buscador de talentos" (scout) de una agencia de modelos.
Según contó Mandava, al principio dudó, pero cuando le explicaron que podía generar ingresos suficientes para afrontar su deuda, aceptó, y dos semanas después debutó como modelo exclusiva en el desfile Primavera/Verano 2025 de Bottega Veneta, entonces dirigida por Matthieu Blazy.
El 2 de diciembre de 2025, Blazy presentó su primera colección Métiers d’Art 2026 para Chanel en una estación del subte de Manhattan. Allí Bhavitha abrió el desfile y se convirtió en la primera modelo india en liderar una pasarela de la firma en ese formato. La elección del metro no fue casual: el diseñador explicó que es un espacio donde conviven distintos sectores sociales sin jerarquías.
Semanas después, volvió a ser protagonista al cerrar la colección Alta Costura Primavera/Verano 2026 con el vestido de novia diseñado por Blazy, una pieza central en cualquier desfile. En moda, el cierre con un vestido nupcial es un gesto simbólico y técnico que concentra la atención.
Durante ese año, Mandava combinó clases, empleos y viajes a Europa para desfilar. Tras el desembarco de Blazy en Chanel, firmó un contrato exclusivo con la casa francesa. Su recorrido, que comenzó en un andén, expone cómo funciona el sistema de "descubrimientos" en la moda y cómo una oportunidad puntual puede modificar un proyecto de vida.
