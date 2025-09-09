Cómo saber si tu pasaporte es trucho: dónde podés comunicarte y dónde tramitarlo

En este contexto, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) habilitó una nueva y sencilla forma para que los ciudadanos verifiquen si su pasaporte puede tener la falla de tinta de la serie AAL: un chatbot oficial a través de WhatsApp.

Agregando el número +54 9 11 5126-1789, cualquier persona puede ingresar el número de su pasaporte y saber al instante si requiere una revisión.

El organismo aclaró que la necesidad de "revisión" no implica que el documento tenga una falla, sino que pertenece a las tandas que podrían estar afectadas.

Esta herramienta busca llevar tranquilidad y agilizar el trámite, especialmente para quienes tienen viajes programados.

Según el informe, la falla es invisible al ojo humano pero detectable por los equipos de lectura en puestos migratoriales.

El incidente fue provocado por una partida defectuosa de tinta negra de seguridad, suministrada por un proveedor alemán. Aunque el problema no afecta a la totalidad de las impresiones, el RENAPER no tiene certeza de cuáles documentos específicos presentan la imperfección dentro del universo comprometido.

Identificación de anomalías

El primer paso para identificar si un pasaporte podría estar afectado consiste en comprobar si el número del documento pertenece a los rangos de la serie AAL señalados por las autoridades:

AAL314778 – AAL346228

AAL400000 – AAL607599

AAL616000 – AAL620088

En caso de que el número coincida, se recomienda gestionar la revisión, incluso si no se observan irregularidades a simple vista.

Entre los posibles indicios de un defecto, aunque la falla principal es invisible, se incluyen desgaste irregular, manchas, tinta borrosa o páginas mal alineadas.

Además, conviene verificar que el sello holográfico y la fotografía del titular estén completos y sin alteraciones, aunque estos elementos no permiten detectar la anomalía en la tinta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/vicejefaturaint/status/1965534216449372552&partner=&hide_thread=false RENAPER habilita la verificación de pasaportes a través de su línea de WhatsApp



El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) informa que se encuentra disponible en el ChatBot oficial del organismo (+54 9 11 5126-1789) una nueva opción que permite a los ciudadanos ingresar el… pic.twitter.com/DiM24Hyrkl — Vicejefatura de Gabinete del Interior (@vicejefaturaint) September 9, 2025

Viajo en los próximos 7 días: ¿qué hago?

Para los ciudadanos que tengan un viaje inminente (en los próximos 7 días), el RENAPER dispuso un operativo de reposición inmediata y sin costo en los aeropuertos y en la terminal de Buquebus.

Si el pasaporte figura como "a revisar" en el WhatsApp y el viaje es pronto, el pasajero puede acercarse incluso el mismo día del vuelo a los Centros Integrales de Documentación (CID) habilitados. Allí se verificará el documento y, de ser necesario, se repondrá en un trámite que dura entre 2 y 6 horas.

Los centros habilitados para este trámite urgente

• Aeroparque Jorge Newbery (CABA): Todos los días, 24 hs.

• Aeropuerto de Ezeiza: Todos los días, 24 hs.

• Aeropuerto de Mendoza: Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Fines de semana de 9 a 19 hs.

• Aeropuerto de Córdoba: Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Fines de semana de 9 a 19 hs.

• Aeropuerto de Rosario: Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Fines de semana de 9 a 19 hs.

• Aeropuerto de Salta: Lunes a viernes de 8 a 14 hs.

• Terminal Buquebus (CABA): Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Fines de semana y feriados de 9 a 19 hs.

No tengo un viaje inmediato: ¿dónde lo reviso?

Aquellos ciudadanos que no tengan un viaje programado pero quieran verificar su pasaporte, pueden hacerlo en el Centro de Documentación Rápida (CDR) de Av. Paseo Colón 1093, CABA. Quienes residan en el interior del país, pueden presentarse en el Registro Civil más cercano a su domicilio para gestionar la revisión y eventual reposición.