El cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y pone en alerta a la NASA

3I/ATLAS avanza hacia la Tierra a 60 km por segundo y el 19 de diciembre pasará a unos 270 millones de kilómetros, su mayor acercamiento a nuestro planeta. Por eso, la NASA y la ESA siguen de cerca su trayectoria y origen. En una imagen reciente, telescopios especializados detectaron posibles signos de actividad interna, lo que despertó aún más interés científico.

3iatlas El telescopio espacial Hubble captó esta imagen del cometa interestelar 3I/ATLAS el 21 de julio de 2025, cuando se encontraba a 445 millones de kilómetros de la Tierra. Crédito: NASA, ESA, David Jewitt (UCLA); procesamiento de imágenes: Joseph D

¿Qué es y por qué importa?

El cometa muestra indicios de erupciones que podrían ser provocadas por criovolcanes, volcanes extraterrestres que expulsan materiales fríos —agua, amoníaco o metano— en lugar de magma. Su antigüedad también lo hace excepcional: se estima que tiene entre 7.000 y 14.000 millones de años, muy por encima de los 4.500 millones del Sistema Solar. Su superficie helada y metálica funciona como un registro intacto de condiciones físicas y químicas de sistemas estelares antiguos, convirtiéndolo en un laboratorio natural para estudiar la formación de planetas y cometas en otras regiones de la galaxia.

Si se confirma su actividad criovolcánica, sería el primer cometa interestelar con erupciones de hielo documentadas.

Este objeto se suma a la selecta lista de cometas interestelares observados hasta ahora. En 2017 se detectó a 1I/’Oumuamua y en 2019 a 2I/Borisov, ambos provenientes de regiones desconocidas y expulsados probablemente por procesos violentos en sus sistemas planetarios de origen.

Los científicos europeos y de la NASA celebraron los signos de actividad en su núcleo y superficie, señales de que el cometa está “vivo”. Su paso relativamente cercano a la Tierra permitirá recopilar la mayor cantidad posible de datos para compararlo con otros cometas de la Vía Láctea y para investigar la existencia de elementos aún no identificados.

Toda la información recopilada será presentada el febrero de 2026.