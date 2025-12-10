Sociedad |

Subieron la recompensa por datos del joven desaparecido en un boliche de Neuquén

El gobierno elevó a $5 millones el monto para quienes aporten información sobre el estudiante visto por última vez en 2003

El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó un aumento en la recompensa destinada a quienes aporten datos que permitan avanzar en la investigación por la desaparición de Sergio Daniel Ávalos, el estudiante neuquino visto por última vez hace más de 20 años. El monto pasó a $5.000.000, según la resolución 1369/2025 publicada en el Boletín Oficial.

Ávalos desapareció el 14 de junio de 2003, después de ingresar junto a un grupo de amigos al boliche El Fuerte (también conocido como Las Palmas), en la ciudad de Neuquén. Vestía una campera de polar marrón y jeans gris. De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, su presencia en el lugar quedó registrada entre las 6:30 y las 7:00 de la mañana. A partir de ese momento, no volvió a ser visto. Su ausencia fue reportada tres días después por el encargado de la residencia estudiantil donde vivía mientras cursaba en la Universidad Nacional del Comahue.

La actualización de la recompensa responde a un pedido del Juzgado Federal N° 2 de Neuquén, a cargo del juez Gustavo Villanueva, ante la falta de avances significativos en la causa, que está caratulada como privación ilegal de la libertad agravada. Actualmente, hay 19 personas procesadas, entre ellas efectivos policiales, tanto en actividad como retirados; además del propietario del boliche, Pedro Nardanone, y el encargado, Patricio Sesnich. Todos fueron procesados en julio del año pasado.

recompensa

ADEMÁS: El Consejo de Mayo presentó su informe final que enviará al Congreso

Hipótesis, dudas y búsquedas por la verdad

La hipótesis principal del expediente sostiene que Ávalos habría sido retenido dentro del local bailable y luego trasladado para su ocultamiento. Entre los elementos considerados figuran incidentes registrados esa noche, restos de sangre hallados en la enfermería y el testimonio sobre una persona golpeada en la zona conocida como “el túnel”, utilizada por el personal de seguridad.

A lo largo de estos 22 años, la familia de Ávalos mantuvo un reclamo constante en la provincia. Su padre, Asunción, y su hermana, Mercedes, encabezaron marchas y manifestaciones para exigir avances en la causa y mantener el caso presente en la agenda pública.

El Ministerio recordó que quienes aporten datos podrán comunicarse de manera gratuita al 134, bajo reserva de identidad. La recompensa se hará efectiva en la sede del organismo o en el lugar que determine la autoridad competente, una vez verificada la información suministrada.

aviso_335777

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados