Subieron la recompensa por datos del joven desaparecido en un boliche de Neuquén

Ávalos desapareció el 14 de junio de 2003, después de ingresar junto a un grupo de amigos al boliche El Fuerte (también conocido como Las Palmas), en la ciudad de Neuquén. Vestía una campera de polar marrón y jeans gris. De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, su presencia en el lugar quedó registrada entre las 6:30 y las 7:00 de la mañana. A partir de ese momento, no volvió a ser visto. Su ausencia fue reportada tres días después por el encargado de la residencia estudiantil donde vivía mientras cursaba en la Universidad Nacional del Comahue.

La actualización de la recompensa responde a un pedido del Juzgado Federal N° 2 de Neuquén, a cargo del juez Gustavo Villanueva, ante la falta de avances significativos en la causa, que está caratulada como privación ilegal de la libertad agravada. Actualmente, hay 19 personas procesadas, entre ellas efectivos policiales, tanto en actividad como retirados; además del propietario del boliche, Pedro Nardanone, y el encargado, Patricio Sesnich. Todos fueron procesados en julio del año pasado.

recompensa

Hipótesis, dudas y búsquedas por la verdad

La hipótesis principal del expediente sostiene que Ávalos habría sido retenido dentro del local bailable y luego trasladado para su ocultamiento. Entre los elementos considerados figuran incidentes registrados esa noche, restos de sangre hallados en la enfermería y el testimonio sobre una persona golpeada en la zona conocida como “el túnel”, utilizada por el personal de seguridad.

A lo largo de estos 22 años, la familia de Ávalos mantuvo un reclamo constante en la provincia. Su padre, Asunción, y su hermana, Mercedes, encabezaron marchas y manifestaciones para exigir avances en la causa y mantener el caso presente en la agenda pública.

El Ministerio recordó que quienes aporten datos podrán comunicarse de manera gratuita al 134, bajo reserva de identidad. La recompensa se hará efectiva en la sede del organismo o en el lugar que determine la autoridad competente, una vez verificada la información suministrada.