Las inundaciones en Corrientes obligaron a evacuar a más de 400 personas

La caída de 400 milímetros en menos de 48 horas provocó el colapso de los desagües pluviales, cortes en el suministro eléctrico y el transporte y anegaciones.

Una de las zonas más afectadas por el temporal es San Luis del Palmar, donde decenas de viviendas fueron semicubiertas por las aguas.

Personal de Defensa Civil, Bomberos y Policía de las distintas localidades llevaron víveres y materiales hacia los albergues._

Además, se efectuaron tareas de seguridad ciudadana en las zonas afectadas al igual que acciones de prevención y seguridad vial.

Debido a la fuerza de la tormenta, el riachuelo se desbordó e incluso las calles se volvieron intransitables. En diálogo con TN, el intendente de San Luis del Palmar, Néstor René Buján, detalló más sobre la situación climática.

Cayeron 400 milímetros de lluvia en 48 horas. A pesar de que esta mañana pareció que mejoraba la situación, no duró mucho. “Ayer ocurrió lo mismo: tuvimos buen tiempo durante el día, pero por la tarde el clima cambió rotundamente y volvió la lluvia“, señaló Buján.

El intendente explicó que hace un mes y medio ya habían atravesado una inundación, aunque aclaró que fue mucho menor que la actual. Dijo que esta vez el agua los tomó por sorpresa, porque no esperaban tanta cantidad en tan poco tiempo.