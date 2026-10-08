Conmoción: un luchador le hizo una llave al árbitro, lo mató y fue detenido

Ocurrió durante un combate en México. La víctima tenía 75 años y murió por el impacto de la caída sobre la lona. El luchador, conocido como "El Hijo de Fishman", le aplicó una llave prohibida en ese deporte.
Una función de lucha libre en México terminó en tragedia tras la muerte del árbitro Gerardo Germán Pineda, de 75 años, que falleció sobre el cuadrilátero luego de recibir una peligrosa maniobra por parte de "El Hijo de Fishman". Por el hecho, el luchador fue detenido y es investigación por el delito de homicidio culposo.
Todo ocurrió el miércoles por la madrugada en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, ubicado en el estado de Hidalgo. Según se observa en el video, el luchador le aplicó a Pineda un martinete, técnica que consiste en sujetar al oponente de la cabeza y dejarlo caer con fuerza sobre la lona. Por el impacto, el réferi quedó inmóvil en el ring y, pese a la intervención rápida de los servicios de emergencia, el personal médico confirmó su fallecimiento en el lugar.
El martinete está estrictamente sancionado o prohibido por diversas comisiones reglamentarias de lucha libre en México, debido al alto riesgo de infligir fracturas cervicales o traumatismos craneoencefálicos fatales.
Tras confirmarse el deceso, un grupo de efectivos detuvo a "El Hijo de Fishman", de 36 años, que quedó a disposición de la fiscalía local mientras las autoridades judiciales deslindan responsabilidades penales. El luchador forma parte del circuito independiente y es hijo de José Ángel Nájera Sánchez ("Fishman"), una de las leyendas de este deporte en las décadas de 1970 y 1980.
Gerardo Pineda era una figura ampliamente conocida y respetada en el ambiente de la lucha libre del país azteca. Tras desempeñarse durante 15 años como luchador bajo el personaje de "El Búho Negro II", ejerció durante casi tres décadas como réferi ("El Búho"), sumando más de 40 años de trayectoria en ese deportes.
Su fallecimiento generó una ola de conmoción entre aficionados, promotores y luchadores, al tiempo que reabrió el debate sobre las medidas de seguridad y el cumplimiento de las normas en el circuito independiente de la lucha libre mexicana.
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