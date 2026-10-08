Conmoción: un luchador le hizo una llave al árbitro, lo mató y fue detenido

México: luto en la lucha libre

Gerardo Pineda era una figura ampliamente conocida y respetada en el ambiente de la lucha libre del país azteca. Tras desempeñarse durante 15 años como luchador bajo el personaje de "El Búho Negro II", ejerció durante casi tres décadas como réferi ("El Búho"), sumando más de 40 años de trayectoria en ese deportes.

Su fallecimiento generó una ola de conmoción entre aficionados, promotores y luchadores, al tiempo que reabrió el debate sobre las medidas de seguridad y el cumplimiento de las normas en el circuito independiente de la lucha libre mexicana.