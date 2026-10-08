Llega a la Ciudad la cuarta edición de "Experiencia Gospel"

Nacido en las iglesias afroamericanas de Estados Unidos, el gospel hizo de la voz colectiva una marca inconfundible: un solista lanza una frase, el coro responde y la emoción crece con cada repetición. Esa energía atraviesa la música popular y hoy convive con sonidos del pop, el soul y el hip hop. En el mundo, la expansión también se escucha en las plataformas, y un informe de la fundación filantrópica global Luminate realizado el año pasado registró el ascenso de la música cristiana y gospel, con figuras como Forrest Frank, Brandon Lake y Elevation Worship acercándose a audiencias jóvenes.