Llega a la Ciudad la cuarta edición de "Experiencia Gospel"

Se trata de un encuentro cristiano, con una propuesta para más de 150.000 personas para el lunes 12 de octubre.
La Capellania General Evangelica de la Policía de la ciudad, encabezada por el Capellan General a cargo, Pastor Osvaldo Jorge Carnival y su equipo pastoral Capellan Fabián González, Capellan Javier Nuñez, Capellan Alejandra Papada, Oficial Principal Stigaard Hernán, Principal Caseres David, Oficial Ramírez Melina Apoyan y e Invitan a toda la Ciudadanía Porteña y del Gran Buenos Aires a participar de forma gratuita del Evento Cristiano más importante de nuestro país de la cuarta edición de "Experiencia Gospel" este lunes 12 de octubre.
Experiencia Gospel propone descubrir esa diversidad al aire libre. El próximo lunes, de 12: 00 a 20:00 el recorrido por Diagonal Norte, entre la avenida 9 de Julio y Plaza de Mayo, reunirá folklore, cumbia, rock, rap, freestyle, electrónica y worship, la música de adoración. El encuentro coral “1000 voces por la paz” y el show principal, desde las 18:00 en Plaza de Mayo, serán dos de los momentos centrales.
Con una propuesta para más de 150.000 personas, quienes disfrutarán de 19 escenarios artísticos temáticos Cristianos cuidadosamente seleccionados con más de 2.000 artistas de distintos géneros musicales, habilidades y talentos convocados.
Con más de 10 cuadras de propuestas y sorpresas que abarca desde el Obelisco hasta plaza de Mayo donde se monta el Escenario principal y toda avenida 25 de mayo hasta la Av. 9 de Julio. Y lo más importante una atmósfera de bendición, y milagros dónde Jesucristo es la Esencia.
Nacido en las iglesias afroamericanas de Estados Unidos, el gospel hizo de la voz colectiva una marca inconfundible: un solista lanza una frase, el coro responde y la emoción crece con cada repetición. Esa energía atraviesa la música popular y hoy convive con sonidos del pop, el soul y el hip hop. En el mundo, la expansión también se escucha en las plataformas, y un informe de la fundación filantrópica global Luminate realizado el año pasado registró el ascenso de la música cristiana y gospel, con figuras como Forrest Frank, Brandon Lake y Elevation Worship acercándose a audiencias jóvenes.
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