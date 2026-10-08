Las vacaciones en Brasil podrían costar hasta 40% más para los argentinos

Tras la victoria de Flavio Bolsonaro en las elecciones del domingo pasado, el real se valorizó provocando la suba en dólares de los precios de alojamientos, gastronomía y excursiones.
Los argentinos que planifiquen viajar a Brasil este verano podrían tener que pagar hasta un 40% más de lo que habían previsto, como consecuencia de que, tras la primera vuelta electoral en ese país, se revalorizó el real y por ello subieron los precios en dólares de alojamientos, gastronomía y excursiones.
Por el contrario, la apreciación del real brasileño genera expectativas favorables para el sector turístico argentino, ya que impulsará la llegada de visitantes del país vecino. En el acumulado anual, la Argentina registró 4,5 millones de viajes de turistas no residentes, lo que representa un incremento del 9% en comparación con el mismo período de 2025.
En este marco, Brasil consolida su posición como el principal mercado emisor hacia el país: sólo en septiembre ingresaron casi 120.000 brasileños, mientras que el acumulado anual ya supera el millón de arribos, marcando una suba provisoria superior al 14% interanual.
Este mayor atractivo del destino argentino para el público brasileño contrasta con el comportamiento del flujo inverso. Durante los primeros nueve meses del año, se registraron 2.420.391 viajes de argentinos hacia Brasil -un 29% del total emisivo-, lo que refleja una caída del 13% en comparación con el año anterior. La combinación de una moneda brasileña más fuerte y la diferencia cambiaria favorable posiciona a la Argentina como un destino más competitivo.
En ese marco, el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), que preside Daniel Scioli, redobló su tarea de impulsar la llegada de turistas brasileños al país en un escenario sumamente favorable. La estrategia implica acciones de promoción en el territorio brasileño sumado a la comunicación digital, además de las propuestas del sector privado con ofertas especiales para atraer al mercado brasileño.
Entre los objetivos trazados por el Inprotur, se destacan: concentrar las acciones en las ciudades brasileñas con alta potencialidad emisora; capitalizar los feriados de Brasil que restan en 2026 (12/10 y 20/11) como ventanas de demanda de corto plazo hacia la Argentina; anticipar la temporada alta con acciones en octubre, noviembre y principios de diciembre, para captar las reservas de fines de diciembre y enero.
A su vez, también está previsto fortalecer el inventario y la capacidad de venta de operadores y agencias brasileñas mediante ferias, capacitaciones y rondas de negocios; impulsar el cierre de reservas con alianzas e incentivos junto a operadores mayoristas y líneas aéreas; una campaña digital específica para el mercado de Brasil; capacitaciones y rondas de negocios junto con la Embajada de Argentina en Brasil, sedes consulares y la Cámara Argentina de Turismo, entre otras acciones.
El objetivo es que antes de finalizar el año, entre 300 mil y 400 mil turistas brasileños lleguen a la Argentina, favorecidos por la competitividad económica. Los operadores creen en paralelo que muchos argentinos que planificaban sus vacaciones para destinos brasileños finalmente vuelquen su elección al turismo interno.
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