Las vacaciones en Brasil podrían costar hasta 40% más para los argentinos

El Puerto de Ushuaia no es una terminal secundaria, es la puerta de acceso a la Antártida más importante del mundo.

Promoción de destinos turísticos de Argentina

En ese marco, el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), que preside Daniel Scioli, redobló su tarea de impulsar la llegada de turistas brasileños al país en un escenario sumamente favorable. La estrategia implica acciones de promoción en el territorio brasileño sumado a la comunicación digital, además de las propuestas del sector privado con ofertas especiales para atraer al mercado brasileño.

Entre los objetivos trazados por el Inprotur, se destacan: concentrar las acciones en las ciudades brasileñas con alta potencialidad emisora; capitalizar los feriados de Brasil que restan en 2026 (12/10 y 20/11) como ventanas de demanda de corto plazo hacia la Argentina; anticipar la temporada alta con acciones en octubre, noviembre y principios de diciembre, para captar las reservas de fines de diciembre y enero.

A su vez, también está previsto fortalecer el inventario y la capacidad de venta de operadores y agencias brasileñas mediante ferias, capacitaciones y rondas de negocios; impulsar el cierre de reservas con alianzas e incentivos junto a operadores mayoristas y líneas aéreas; una campaña digital específica para el mercado de Brasil; capacitaciones y rondas de negocios junto con la Embajada de Argentina en Brasil, sedes consulares y la Cámara Argentina de Turismo, entre otras acciones.

El objetivo es que antes de finalizar el año, entre 300 mil y 400 mil turistas brasileños lleguen a la Argentina, favorecidos por la competitividad económica. Los operadores creen en paralelo que muchos argentinos que planificaban sus vacaciones para destinos brasileños finalmente vuelquen su elección al turismo interno.