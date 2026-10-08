La barra de Central Ballester irrumpió en un supermercado para reclamar por el cambio de un televisor

El episodio ocurrió en un centro comercial del conurbano bonaerense y quedó registrado en imágenes. Un comprador había denunciado una falla y, ante la negativa recibida, volvió acompañado por varios hinchas que protagonizaron una protesta a los gritos frente a otros clientes.
Un cliente regresó acompañado por varios hinchas luego de que, según su versión, el comercio rechazara reemplazar un aparato que había comprado y presentaba fallas. La protesta generó temor entre quienes estaban haciendo sus compras.
El episodio ocurrió en el Carrefour del Soleil Premium Outlet, en el conurbano bonaerense. El hombre había solicitado cambiar un televisor que, aseguró, funcionaba mal, pero ante la negativa decidió volver horas más tarde acompañado por integrantes de la barra de Central Ballester.
La situación rápidamente tomó otro tono. Los hinchas llegaron con bombos y redoblantes, además de prendas y elementos identificados con el club del ascenso. “Si no cambias la tele, qué quilombo se va a armar”, comenzó a escucharse dentro del establecimiento.
A los cantos se sumaron amenazas contra el supermercado. “Queremos cambio, la puta que te parió”, fue una de las frases que repitieron los integrantes del grupo, mientras las personas que se encontraban en el lugar intentaban apartarse ante el clima de tensión.
El reclamo continuó con más intimidaciones. “Carrefour, Carrefour, si no cambiás la tele, qué quilombo se va a armar”, amenazaron. En medio de la escena, una mujer que estaba junto a una criatura en un cochecito decidió modificar rápidamente su recorrido.
Además, los integrantes de la protesta advirtieron que "por acá no pasa nadie" mientras realizaban ademanes y elevaban el tono. El momento quedó registrado en un video que posteriormente se viralizó en redes sociales, aunque no trascendieron las identidades del cliente ni de quienes participaron.
En su sitio oficial, la cadena explica que cuando un producto "tiene una falla", el comprador puede presentarse con el ticket dentro de los 15 días para recuperar el dinero, de acuerdo con las condiciones informadas bajo el denominado Compromiso Electro.
El mismo apartado contempla situaciones posteriores. Si el artículo está en garantía y presenta un defecto de fábrica que no puede repararse, la empresa señala que procede a reponerlo.
No obstante, el apartado de términos y condiciones establece algunas exclusiones. Entre ellas aparecen distintos productos de cuidado personal, impresoras, aires acondicionados, cocinas, calefones y termotanques, además de cualquier otro artefacto que requiera una instalación especializada.
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