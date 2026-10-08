La barra de Central Ballester irrumpió en un supermercado para reclamar por el cambio de un televisor

El reclamo continuó con más intimidaciones. “Carrefour, Carrefour, si no cambiás la tele, qué quilombo se va a armar”, amenazaron. En medio de la escena, una mujer que estaba junto a una criatura en un cochecito decidió modificar rápidamente su recorrido.

Además, los integrantes de la protesta advirtieron que "por acá no pasa nadie" mientras realizaban ademanes y elevaban el tono. El momento quedó registrado en un video que posteriormente se viralizó en redes sociales, aunque no trascendieron las identidades del cliente ni de quienes participaron.

Qué establece Carrefour para cambiar productos

En su sitio oficial, la cadena explica que cuando un producto "tiene una falla", el comprador puede presentarse con el ticket dentro de los 15 días para recuperar el dinero, de acuerdo con las condiciones informadas bajo el denominado Compromiso Electro.

El mismo apartado contempla situaciones posteriores. Si el artículo está en garantía y presenta un defecto de fábrica que no puede repararse, la empresa señala que procede a reponerlo.

No obstante, el apartado de términos y condiciones establece algunas exclusiones. Entre ellas aparecen distintos productos de cuidado personal, impresoras, aires acondicionados, cocinas, calefones y termotanques, además de cualquier otro artefacto que requiera una instalación especializada.