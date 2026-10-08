Santa Cruz: un ex gobernador embistió a un guanaco en la ruta y resultó ileso

Puricelli tuvo una extensa trayectoria política en Santa Cruz. Fue gobernador de la provincia entre 1983 y 1987, durante el regreso de la democracia, y años más tarde ocupó cargos en el Gobierno nacional.

En 2010 fue designado ministro de Defensa durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, en reemplazo de Nilda Garré. Permaneció en ese puesto hasta mediados de 2013, cuando pasó a ocupar el Ministerio de Seguridad. Dejó ese cargo en diciembre de ese mismo año.

Su carrera política había comenzado varios años antes. En 1973 fue designado inspector general del Ministerio de Justicia de Santa Cruz y, en 1975, asumió como ministro de Asuntos Sociales de la provincia.

En 1983 enfrentó a Néstor Kirchner en las elecciones internas del justicialismo santacruceño y se impuso, pero luego incorporó a la gobernación que tuvo su ex rival.

Su relación con El Chaltén

La relación de Puricelli con la localidad hacia la que viajaba también tiene un vínculo político e histórico. El ex gobernador es considerado fundador de El Chaltén, localidad creada durante su gestión en Santa Cruz, en octubre de 1985.

Con el paso de los años volvió a ocupar cargos en el Estado nacional. En 2006 fue designado al frente de Fabricaciones Militares y posteriormente llegó al Ministerio de Defensa durante el gobierno de Cristina Kirchner.