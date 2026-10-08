Pablo Moyano confirmó que participará de la movilización

Uno de los dirigentes que estará presente será Pablo Moyano, quien volvió a cuestionar la falta de una mayor presencia de la CGT y del peronismo en las calles. “Hace rato venimos estando en la calle, y vamos a seguir estando. De parte del peronismo no lo estamos viendo y la CGT de vez en cuando moviliza”, sostuvo.

El dirigente también adelantó que participará de la Marcha Federal Universitaria del jueves 15 de octubre, que contará con la presencia de la CGT y de otros sectores sindicales.

La CGT se moviliza este jueves por el microcentro porteño para reclamar por la producción nacional y el empleo.

La preocupación de la central obrera está puesta especialmente en el impacto de la situación económica sobre la industria, la construcción y el comercio. El cosecretario general Octavio Argüello cuestionó el rumbo económico y afirmó: “Todos los días cierran empresas, hay muchos trabajadores que se quedan sin empleo”.

En la misma línea, el cosecretario general Jorge Sola sostuvo que la apertura de importaciones debería permitir el ingreso de productos sin “destruir la capacidad de producir y generar trabajo” en la Argentina. También reclamó una reforma impositiva que reduzca la carga sobre la producción y el empleo.

La CGT sostiene que la apertura comercial genera un escenario de desindustrialización, cierre de PyMEs y pérdida de puestos de trabajo registrados. La central también viene cuestionando el ajuste impulsado por el Gobierno y la caída de la actividad económica.

A diferencia de otras movilizaciones, esta protesta no contará con la participación de otras centrales obreras, aunque la UTEP confirmó que acompañará la marcha. La organización concentrará a las 13.30 en Belgrano y Bernardo de Yrigoyen para luego sumarse a la movilización.

La CGT había definido estas movilizaciones como parte de su plan de lucha antes de avanzar con una nueva convocatoria a un paro general. La central mantiene abierta la discusión interna sobre cómo continuar con las medidas contra el Gobierno.