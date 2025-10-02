Córdoba: quiso pagar el boleto en efectivo, el chofer se lo negó y rompió todo el colectivo

Según contaron testigos, el pasajero discutió con el conductor cuando este le explicó que el sistema de transporte urbano solo permite la tarjeta Red Bus. Fue entonces cuando se produjo la reacción violenta del hombre que generó momentos de pánico entre quienes viajaban en la unidad.

Vidrios rotos y pánico entre los pasajeros

En cuestión de segundos, el hombre golpeó con fuerza vidrios laterales y la puerta delantera. Los pasajeros se apartaron para evitar lesiones, mientras el chofer activaba el botón antipánico. La señal fue recibida por la Policía de Córdoba, que llegó rápidamente con varios patrulleros.

El agresor fue reducido por los efectivos y trasladado a una comisaría. Presentaba cortes en las manos producto de los golpes contra el vidrio. El comisario Claudio Jiménez explicó que el hombre “se encontraba fuera de sí” y debió ser contenido por razones de seguridad.

Investigación y denuncia

Desde la empresa Coniferal informaron que colaborarán con la investigación y presentarán la denuncia correspondiente. La unidad quedó fuera de servicio por los daños materiales, aunque tanto el chofer como los pasajeros resultaron ilesos.

El hombre quedó a disposición de la Justicia y se esperan las próximas definiciones sobre su situación legal.