Dictaron la prisión preventiva para Pablo Laurta por el doble femicidio de Córdoba

Laurta se encuentra detenido en el penal de Cruz del Eje por este caso, al tiempo que se le habían impuesto 120 días de prisión preventiva por el crimen del remisero Matías Sebastián Palacio en la ciudad entrerriana de Concordia. El hombre había contratado al chofer para un supuesto viaje a la provincia de Santa Fe, pero en los últimos días se hallaron restos humanos y los investigadores analizaban si pertenecían a la víctima.

La causa sigue en etapa de instrucción y la fiscalía continúa reuniendo elementos para llevar el caso a juicio. Por el momento, el acusado seguirá tras las rejas, a la espera de nuevas resoluciones judiciales, de acuerdo a lo que informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial.

Cómo fue el doble femicidio de Córdoba

Giardina y su madre, Zamudio fueron asesinadas a balazos en su casa de la ciudad Córdoba el 8 de octubre pasado. Desde un principio, el principal acusado fue Pablo Laurta, expare de Luna y papá de su hijo, de cinco años.

Según reconstruyeron los investigadores, Laurta entró armado en la casa donde vivían Luna y Mariel, y las ejecutó a quemarropa. Luego escapó con el hijo que tenía con Luna e inició una fuga que terminó casi 700 kilómetros al este, en Gualeguaychú, Entre Ríos.

Luna había denunciado en reiteradas oportunidades a su expareja por violencia de género y amenazas. Tenía una orden de restricción y un botón antipánico, pero ninguna de esas medidas logró frenar el desenlace. Finalmente, Laurta fue detenido el 12 de octubre en un hotel de Gualeguaychú junto al nene.