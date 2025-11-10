España: Una niña fue vendida por sus padres por 5.000 euros y whisky

Una menor de 14 años fue rescatada en Cataluña tras ser vendida por sus padres en Navarra. La Guardia Civil investiga un caso de trata y explotación infantil.
Una adolescente de 14 años fue rescatada en Cataluña (España) luego de haber sido vendida por sus padres en Navarra. El acuerdo incluía 5.000 euros, varias botellas de whisky y alimentos por la niña para que se case con un joven de 20 años.
El caso salió a la luz cuando agentes de la Guardia Civil (Policía española) encontraron a la menor mendigando en las afueras de un supermercado en Les Borges Blanques, provincia de Lleida. La víctima, perteneciente a la comunidad gitana, fue identificada tras una investigación iniciada en Navarra.
Al acudir al domicilio familiar, los padres aseguraron que se había marchado a Francia o Bélgica, prometiendo que se contactarían con ella.
La niña fue llevada a Cataluña, donde la familia compradora esperaba formalizar la unión. El operativo conjunto de la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra (Policía catalana) permitió detener a cinco adultos involucrados, entre ellos los padres biológicos y los organizadores del casamiento, quienes se hicieron pasar por familiares de la niña cuando fueron a buscarla a la comisaria.
Con esa confirmación, los oficiales catalanes avanzaron en la investigación y detuvieron a la familia que había organizado el matrimonio forzado.
Los detenidos enfrentan cargos por trata de personas y mendicidad infantil. La víctima, quedó al cuidado de los servicios sociales catalanes. Las causas judiciales quedaron bajo competencia del Juzgado de Navarra.
