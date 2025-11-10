España: Una niña fue vendida por sus padres por 5.000 euros y whisky

El caso salió a la luz cuando agentes de la Guardia Civil (Policía española) encontraron a la menor mendigando en las afueras de un supermercado en Les Borges Blanques, provincia de Lleida. La víctima, perteneciente a la comunidad gitana, fue identificada tras una investigación iniciada en Navarra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/guardiacivil/status/1987067565705678992?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1987067565705678992%7Ctwgr%5Eef29758ac472254e97fd43d728af058b39a9cfb6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fes.euronews.com%2F2025%2F11%2F08%2Fdetienen-en-navarra-a-los-padres-que-vendieron-a-su-hija-de-14-anos-por-5000-euros-y-whisk%3Futm_source%3Dyahooutm_campaign%3Dfeeds_all-themes_articles_2024utm_medium%3Dreferral&partner=&hide_thread=false #OperacionesGC | Detenidas cinco personas por traficar con una menor y forzar su matrimonio.@mossos @guardiacivil



La #GuardiaCivil ha arrestado en #Navarra a los padres de una menor de 14 años por venderla a una familia de Lleida por 5.000 €, cinco botellas de whisky y… pic.twitter.com/uZ3Ew3hpqT — Guardia Civil (@guardiacivil) November 8, 2025

Al acudir al domicilio familiar, los padres aseguraron que se había marchado a Francia o Bélgica, prometiendo que se contactarían con ella.

La niña fue llevada a Cataluña, donde la familia compradora esperaba formalizar la unión. El operativo conjunto de la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra (Policía catalana) permitió detener a cinco adultos involucrados, entre ellos los padres biológicos y los organizadores del casamiento, quienes se hicieron pasar por familiares de la niña cuando fueron a buscarla a la comisaria.

Con esa confirmación, los oficiales catalanes avanzaron en la investigación y detuvieron a la familia que había organizado el matrimonio forzado.

Los detenidos enfrentan cargos por trata de personas y mendicidad infantil. La víctima, quedó al cuidado de los servicios sociales catalanes. Las causas judiciales quedaron bajo competencia del Juzgado de Navarra.