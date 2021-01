Coronavirus: Argentina lidera ranking de vacunados de Latinoamérica

"Con 107.542 personas vacunadas hasta las 18 de hoy somos el país que más vacunas aplicó en América Latina", indicó Cafiero en su cuenta de Twitter.

El jefe de Gabinete señaló que mientras algunos se dedican a desinformar, la Argentina, a 10 días del inicio de la campaña de vacunación, continúa trabajando con una mirada federal y equitativa".

Mientras algunos se dedican a desinformar, la Argentina a 10 días del inicio de la campaña de vacunación continúa trabajando con una mirada federal y equitativa. — Santiago Cafiero (@SantiCafiero) January 8, 2021

Durante la conferencia de prensa en la Casa Rosada, donde se anunciaron las restricciones para las actividades nocturnas, Cafiero había marcado la importancia de ser "honestos a la hora describir el contexto" e indicó que "la pandemia es global y el virus tiene de rodillas al mundo".

"Agradecemos el compromiso de las autoridades provinciales y del personal de salud en esta enorme tarea, que llevan con esperanza y expectativa", expresó Cafiero en la citada red social, y concluyó: "Estemos más unidos que nunca y extrememos las medidas de prevención".

Conforme al rastreador británico del portal web Our World in Data, que utiliza datos de la Universidad de Oxford, Argentina se encuentra en el primer lugar de América Latina en cantidad de vacunas aplicadas a sus ciudadanos por millón de habitantes, por delante de México.

En tanto la cifra de personas vacunadas hasta este viernes en el país surgió de acuerdo a lo reportado por las distintas jurisdicciones, informó el Ministerio de Salud.

Esa cartera, con la colaboración del Ministerio de Seguridad y en articulación con todas las jurisdicciones, finalizó esta semana la distribución de las 300.000 dosis del primer componente de la vacuna, recibido el pasado 24 de diciembre.

La distribución fue de acuerdo a un cociente basado en cantidad de médicos y centros de salud habilitados, y la prioridad de esta partida es el personal sanitario, indicaron las fuentes de la cartera de Salud.

Las cifras de la campaña

En este sentido, la provincia de Buenos Aires recibió 123.000 de vacunas, Santa Fe 24.100, CABA 23.100, Córdoba 21.900, Tucumán 11.500, Mendoza 11.000, Entre Ríos 10.100, Salta 8.300, Chaco 7.700, Corrientes 6.700 y Santiago del Estero 5.900.

Misiones recibió 5.200 dosis, San Juan 4.700, Jujuy 4.600, Río Negro 4.400, Neuquén 3.600, Formosa 3.400, San Luis 3.300, Chubut 3.000, Catamarca 2.800, La Rioja 2.600, Santa Cruz 2.400, La Pampa 2.300 y Tierra del Fuego 1.300.

En esta primera etapa la vacuna está destinada al personal de salud entre 18 y 59 años, de unidades de terapia intensiva y laboratorio de microbiología de instituciones de salud ubicadas en los grandes aglomerados urbanos, donde la pandemia ha tenido un mayor impacto.

Las vacunas son provistas por el Estado Nacional y el plan de vacunación es realizado en etapas, de forma gratuita, voluntaria e independientemente del antecedente de haber padecido coronavirus.

En la misma línea, el Gobierno nacional difundió una serie de recomendaciones para "evitar el contagio del Covid en vacaciones" en el que hizo hincapié en que "el barbijo, la sanitización y el distanciamiento social siguen siendo las principales medidas de prevención".

En tanto el Gobierno de la provincia de Buenos Aires participará del ensayo de la vacuna CanSino Biologics Inc, que produce el Beijing Institute of Biotechnology de China y que está en la fase 3 de su prueba, y lo hará en cuatro centros hospitalarios que probarán la vacuna en más de 2.000 voluntarios, informó hoy el Ministerio de Salud bonaerense.