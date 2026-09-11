Cuenta DNI: cómo acceder al reintegro total para viajar en el AMBA

Qué se necesita para acceder al beneficio

Quienes quieran aprovechar el reintegro total en los viajes de colectivo, subte y Premetro deben cumplir determinadas condiciones:

Tener instalada y actualizada la aplicación Cuenta DNI.

Contar con un dispositivo Android compatible con NFC.

Poseer una Visa Débito de Banco Provincia.

Habilitar la tarjeta para efectuar pagos mediante NFC.

Abonar el viaje acercando el teléfono al lector correspondiente en subtes, Premetro o colectivos adheridos del AMBA.

El reintegro alcanza el 100% del valor del pasaje, hasta un máximo de $10.000 mensuales por tarjeta.

Una de las principales características del sistema es que no hace falta utilizar la tarjeta física. Después de completar la configuración, el celular se convierte en el medio de pago y basta con acercarlo al dispositivo lector habilitado para realizar la operación.

Cómo habilitar los pagos NFC en Cuenta DNI

El procedimiento se realiza desde la propia aplicación. Primero hay que ingresar a Cuenta DNI y dirigirse al apartado “Otras funcionalidades”. Allí se encuentra la sección “Tarjetas”.

Luego, se debe elegir la tarjeta que se utilizará para los pagos y acceder a sus opciones. Dentro de ese menú hay que seleccionar “Activar para pagos NFC”.

La aplicación presentará los términos y condiciones del servicio, que deberán ser aceptados para continuar con la activación.

A continuación, será necesario verificar la identidad mediante la huella digital u otro sistema de seguridad configurado en el teléfono. Cuenta DNI realizará la validación correspondiente de la tarjeta y avisará cuando el procedimiento haya finalizado correctamente.

Una vez habilitado el servicio, desde la pantalla principal de la aplicación se debe elegir la opción “Pagar con NFC” y acercar el teléfono al lector del transporte.

Durante el primer pago puede ser necesario seleccionar Cuenta DNI como aplicación de pago predeterminada del dispositivo para que la operación se concrete correctamente.

Además de la posibilidad de utilizar NFC para pagar el transporte, Banco Provincia incorporó esta tecnología como una alternativa para realizar compras sin efectivo y sin necesidad de extraer la tarjeta física de la billetera.

El sistema permite validar las operaciones mediante mecanismos biométricos y acceder a promociones específicas vinculadas con los pagos sin contacto.