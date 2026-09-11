Video: una avioneta de fumigación cayó en un campo de Entre Ríos y el piloto quedó internado

El hombre fue trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú. Según información difundida por medios locales, permanece estable en terapia intensiva, con una contusión pulmonar leve y lesiones menores.

Investigan las causas de la caída

La Policía inició las actuaciones para determinar qué ocurrió durante el vuelo y cuáles fueron las causas que provocaron el accidente. En un primer momento se mencionó la posibilidad de una falla mecánica, aunque esa hipótesis todavía no fue confirmada oficialmente.

La investigación deberá establecer la secuencia previa al impacto y determinar si existió algún desperfecto u otro factor que provocara la caída.

Hasta el momento, no fueron difundidos oficialmente la identidad del piloto, las características de la aeronave ni la empresa responsable de la operación.