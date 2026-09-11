Las importaciones ya representan el 70% del mercado textil y denuncian "competencia fraudulenta"

En cambio, las importaciones de productos terminados alcanzaron niveles récord. La entrada de indumentaria aumentó 62% en toneladas y 36% en dólares, mientras que las confecciones para el hogar, como sábanas y toallas, crecieron 26% en toneladas y 7% en dólares.

Denuncian competencia fraudulenta

La Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) advirtió por lo que definió como “competencia fraudulenta” y cuestionó que las últimas rebajas impositivas y medidas de desburocratización hayan favorecido principalmente a las importaciones.

La entidad sostuvo que la producción nacional continúa enfrentando una elevada carga tributaria, altos costos, problemas logísticos y dificultades para acceder a financiamiento. Además, señaló la competencia de plataformas como Shein y Temu, cuyos productos ingresan bajo condiciones que, según la federación, perjudican a los fabricantes locales.

Las fábricas trabajan con apenas el 39% de su capacidad instalada ante el avance de los productos importados.

FITA aclaró que el problema no es la apertura comercial en sí misma, ya que el sector históricamente compitió con productos extranjeros. La principal preocupación, explicó, está puesta en la subfacturación de las importaciones.

Según la entidad, más del 70% de los productos ingresa al país con valores significativamente inferiores a los antecedentes del sector y, en algunos casos, por debajo incluso del costo de la principal materia prima.

Ante este escenario, reclamaron que se cumpla la normativa vigente de comercio exterior y que se recuperen condiciones de competencia justa para sostener la producción y el empleo.

La situación también se refleja en las fábricas. La producción textil cayó 24,4% en el primer semestre frente al mismo período de 2025 y 34% respecto de 2023, mientras que el uso de la capacidad instalada se ubicó en apenas 39%.

Esto significa que 6 de cada 10 máquinas de las fábricas textiles permanecen paradas, en un contexto de fuerte ingreso de productos importados y menor actividad de la industria nacional.