Derrumbe en Parque Patricios: imputaron a los dueños de la constructora tras el cambio de carátula

Entre los imputados figuran el presidente de la firma, Rudi Boggiano; el arquitecto Carlos Rubén Bertrán; el ingeniero Néstor Raúl Caputo; Martín Cittadini; la arquitecta Mónica Fabiana Rzepa; el apoderado Carlos Rocha y el jefe de obra Julio Momo. También fueron alcanzados responsables técnicos y se investiga el rol de los apoderados del Banco Hipotecario por un posible incumplimiento del deber de control de obra.

La nueva calificación legal -estrago culposo agravado- apunta a conductas negligentes o imprudentes que afectan la seguridad pública y prevé penas de seis meses a tres años de prisión.

Vecinos sin respuestas

Mientras avanza la causa judicial, los habitantes del complejo aseguran que la situación sigue prácticamente igual. Persisten los escombros, hay restricciones en la circulación y continúa la presencia de Bomberos y la Policía de la Ciudad.

Uno de los damnificados, Fabiano Perotto, expresó su frustración: “Los escombros están ahí quietos” y advirtió que el transporte público aún no ingresa a la zona. Frente a este escenario, confirmó que su familia decidió mudarse temporalmente: “Nos vamos hasta que la zona sea transitable”.