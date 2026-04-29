Vuelve a aumentar la VTV en la Ciudad de Buenos Aires

vtv costo

Los vehículos radicados en la Ciudad deben efectuar la primera VTV una vez cumplidos los cuatro años desde su patentamiento o al alcanzar los 64.000 kilómetros recorridos.

Para los autos con menos de siete años de antigüedad y que no superen los 84.000 kilómetros, la verificación tiene una vigencia de dos años, por lo que el trámite se realiza de manera bienal.

En cambio, al superar los siete años o los 84.000 kilómetros lo que ocurra primero la VTV vuelve a tener una duración de 12 meses y debe renovarse anualmente.

Quiénes pueden hacer la VTV sin cargo