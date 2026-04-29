Vuelve a aumentar la VTV en la Ciudad de Buenos Aires

El aumento es de un 28% y, con la suba del precio de enero, suma un total de 53% de incremento en lo que va del año.
El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) anunció un nuevo aumento del 28% en la tarifa de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), por lo que el trámite para los autos quedó cerca de los $100.000.
Con esta suba, aquellos que deban realizar la VTV tendrán que pagar $96.968,19 en el caso de un vehículo de hasta 2.500 kilos y, para los de mayor porte, el monto asciende a $174.703,77. En tanto, las motocicletas deben abonar $38.823,06.
Se trata del segundo incremento aplicado en CABA durante el año, luego del ajuste aplicado en febrero, y el acumulado de 2026 ya alcanza el 53%. Hasta antes de esta actualización, la VTV costaba $75.756 para autos y $28.484 para motos.
Desde la administración porteña señalaron que la modificación tarifaria se debe al aumento en los costos operativos del servicio, lo que afectó el equilibrio económico de las empresas concesionarias. Además, recordaron que la normativa permite solicitar revisiones de tarifas cuando la variación de costos supera el 5%.
Los vehículos radicados en la Ciudad deben efectuar la primera VTV una vez cumplidos los cuatro años desde su patentamiento o al alcanzar los 64.000 kilómetros recorridos.
Para los autos con menos de siete años de antigüedad y que no superen los 84.000 kilómetros, la verificación tiene una vigencia de dos años, por lo que el trámite se realiza de manera bienal.
En cambio, al superar los siete años o los 84.000 kilómetros lo que ocurra primero la VTV vuelve a tener una duración de 12 meses y debe renovarse anualmente.
comentar