Descarriló un tren del Belgrano Cargas y volcaron cuatro vagones en Santa Fe

El accidente ocurrió durante la madrugada en el barrio Barranquitas. No se registraron heridos y hay cortes de tránsito mientras trabajan para retirar los vagones.
Una formación del Belgrano Cargas descarriló durante la madrugada de este jueves en la ciudad de Santa Fe y cuatro vagones volcaron. El accidente ocurrió antes de las 5, en la zona de Pasaje Irala, entre las avenidas Presidente Perón y López y Planes, en el barrio Barranquitas.
Como consecuencia del siniestro, varios vagones cargados con maíz quedaron volcados junto a una vivienda, provocaron daños en las vías y destruyeron un árbol que fue alcanzado por la formación.
El episodio generó complicaciones en el tránsito de la zona oeste de la capital provincial. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la avenida López y Planes permanece cortada en ambas manos, mientras que también están interrumpidas las calles San Lorenzo, Saavedra y Francia.
En cambio, la avenida Presidente Perón se encuentra habilitada para circular y funciona como una alternativa para los conductores que necesitan atravesar el sector.
En el lugar trabajan operarios de Trenes Argentinos para remover los vagones y liberar las vías. También interviene personal municipal para retirar los restos del árbol dañado. Se estima que las tareas demandarán varias horas.
Las autoridades solicitaron a los automovilistas circular con precaución, respetar las indicaciones del personal desplegado y utilizar caminos alternativos mientras continúen los trabajos.
El descarrilamiento de este jueves es el segundo episodio de estas características registrado durante octubre y el sexto ocurrido en la ciudad de Santa Fe desde junio.
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