Descarriló un tren del Belgrano Cargas y volcaron cuatro vagones en Santa Fe

En el lugar trabajan operarios de Trenes Argentinos para remover los vagones y liberar las vías. También interviene personal municipal para retirar los restos del árbol dañado. Se estima que las tareas demandarán varias horas.

Las autoridades solicitaron a los automovilistas circular con precaución, respetar las indicaciones del personal desplegado y utilizar caminos alternativos mientras continúen los trabajos.

El descarrilamiento de este jueves es el segundo episodio de estas características registrado durante octubre y el sexto ocurrido en la ciudad de Santa Fe desde junio.