El domingo, las partidas de Luján están programadas a las 0.10, 1.08 (que tendrá la particularidad que combinará con un tren especial que saldrá de Moreno a las 2.30 para llegar a Liniers a las 3.21), 2.12, 3.03, 3.59, 4.48, 5.20, 5.54, 6.54, 7.42, 8.24, 9.25, 10, 10.31 (viene de Mercedes), 11.45, 13.02, 13.37, 14.08 (viene de Mercedes), 14.37, 16.07, 17.31, 18.18 (viene de Mercedes), 18.52, 21.10, 21.53 (viene de Mercedes) y 23.11.

Para brindar la prestación, en el ramal Merlo-Lobos (recortado a Las Heras por renovación de la vía única, que estuvo paralizada varios meses por falta de pago) circulará una sola formación en vez de las dos habituales, por lo que se cancelará la mitad de los trenes tanto el sábado como el domingo. Y según trascendió la Línea Mitre cederá al Sarmiento una locomotora y dos coches.

De acuerdo a la programación, tras partir a las 10, desde el santuario de San Cayetano en Liniers, la peregrinación efectuará detenciones a las 12.30 en la Catedral de Morón (frente a la plaza San Martín), a las 15 en la plaza San Martín de Ituzaingó, a las 17 en la plaza Néstor Kirchner de Merlo, a las 18 en la plaza Buján de Moreno y a las 20.45 en el Descanso del Peregrino (La Reja.

Ya el domingo pasará a las 0.45 por el Monumento a la Virgen de Luján en General Rodríguez, a las 3.15 por el puente de la Ruta Provincial 6 y a las 5.15 por el puente de la Autovía Luján-Mercedes. La llegada a la plaza Manuel Belgrano -frente a la Basílica- está prevista para las 6.45, dando inicio a la Misa Central a las 7. Esta nueva peregrinación no será una más, ya que se realizará poco más de dos meses antes de la presencia del papa León XIV en Luján: el 11 de noviembre a las 10 ofrecerá una misa en la conocida como capital nacional de la fe.