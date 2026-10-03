Se viene una semana para descubrir los misterios ocultos de la Ciudad de Buenos Aires

"Buenos Aires guarda su historia en lo que vemos y también en lo que todavía no vimos. Bajo nuestros pies hay capas de memoria que cuentan cómo vivieron, trabajaron y soñaron quienes construyeron esta Ciudad, y también la historia mucho más antigua de la tierra que habitamos”, sostuvo la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes.

Y agregó: “La Semana de Arqueología y la Paleontología es una invitación a descubrir ese pasado juntos: a mirar con otros ojos las calles que caminamos todos los días y a reconocernos en ellas. Cuidar este patrimonio es una forma de cuidarnos como comunidad. Por eso queremos que los porteños lo sientan propio, que lo visiten, lo pregunten y lo disfruten”.

Agenda de la XII Semana de la XII Semana de Arqueología y Paleontología en la Ciudad

-Lunes 5 de octubre, 11 hs

Visita guiada al Zanjón de Granados. Una de las obras de recuperación arqueológica más importantes de la Ciudad.

Visita a la Asociación Paleontológica Argentina. Conociendo la sede de la asociación pionera de la paleontología argentina.

-Lunes 5 y martes 6 de octubre, 11, 13 y 15 hs

Excavación abierta, visita al Sitio Arqueológico Escobar - Herrera - Blaquier. Visita al sitio arqueológico que actualmente se está excavando y generando sorpresivos hallazgos que remontan hasta la época jesuítica.

-Lunes 5 y jueves 8 de octubre, 15 hs

Sitio Arqueológico La Cisterna. Visita al museo de sitio donde vivió Juan Manuel de Rosas entre 1813 y 1838.

-Lunes 5 de octubre, 18 hs

Cassa Lepage. Visita al sitio arqueológico que exhibe más de 300 piezas que se remontan hasta el siglo XVII, recuperadas durante la remodelación del hotel en 2005.

-Martes 6 de octubre, 9.30 hs

Casa de la Cultura. Se descubrirá la historia de este emblemático edificio que fuera sede del diario La Prensa, observando los fósiles urbanos que se ocultan en las rocas elegidas para decorar sus paredes.

-Martes 6 de octubre, 10.30 hs

Michelangelo y Convento Santo Domingo. Historia y arqueología desde la época de los dominicos hasta la llegada de la tanguería.

-Martes 6 de octubre, 13 y 15 hs

Visita a las colecciones antropológicas y paleontológicas de Fundación Azara.

-Martes 6 de octubre, 14 hs

Charla al pie de la excavación en El Cabildo. Visita a las estructuras arqueológicas descubiertas durante las excavaciones, guiadas por los arqueólogos a cargo del proyecto.

-Martes 6 de octubre, 17 hs

Taller: Un gliptodonte para armar. Actividad donde se generarán modelos de megafauna, dictada por reconocidos paleontólogos. Para chicos de 7 a 13 años. Duración: 60 minutos. Espacio Virrey Liniers.

-Miércoles 7 de octubre, 10 hs

Experiencia Riachuelo: Navegación y visita al Sitio Arqueológico Barraca Peña. Una mirada distinta de La Boca desde el río, desembarcando en la barraca más antigua en pie.

-Miércoles 7 de octubre, 10.30 hs

Visita paleontológica Palacio Ceci. Descubriendo los fósiles urbanos ocultos en las ornamentaciones francesas del emblemático palacio.

-Miércoles 7 de octubre, 13 hs

Fósiles y multimedia: cuando la ciencia se vuelve arte y juego. Visita a la muestra paleontológica de la Casa de Río Negro.

-Miércoles 7 de octubre, 15.30 hs

Visita al Museo de la Ciudad. Huellas de la vida cotidiana: arqueología en las primeras casas del Casco Histórico.

-Miércoles 7 de octubre, 16 hs

Visita arqueológica y paleontológica al Museo Casa Rosada. Visita a la antigua Aduana Taylor, sitio arqueológico excavado durante dos años, guiada por la arqueóloga a cargo del proyecto, observando también los restos de un antiguo mar terciario entre las baldosas del edificio.

-Jueves 8 de octubre, 16 hs

Visita al Ecoparque. Historia y paleontología en el Ecoparque.

-Jueves 8 de octubre, 17 hs

Patio Arqueológico Manzana de las Luces. Visita a la exposición y las estructuras arqueológicas, guiada por la arqueóloga a cargo de la excavación.

-Jueves 8 de octubre, 17 hs

Sitio Arqueológico Pulpería Argentina. Pulpería que alberga un sitio arqueológico donde se han rescatado centenares de objetos y se han develado antiguos sistemas vinculados al abastecimiento de agua en la Buenos Aires colonial.

-Viernes 9 de octubre, 11.30 hs

Museo del Hombre. Visita guiada y charla taller "El oficio de ser arqueólogo".

-Viernes 9 de octubre, 16 hs

Túneles de San Ignacio. Conociendo el subsuelo de la Manzana de las Luces. Historia, arqueología y paleontología bajo la iglesia más antigua de la Ciudad.

-Viernes 9 de octubre, 16 hs

Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Paleontología de Buenos Aires junto a la historia del bicentenario del museo.

-Sábado 10 de octubre, 11 hs

Sitio Arqueológico Barraca Peña. Visita al complejo ferroportuario que incluye la antigua lanera, el almacén y los restos arqueológicos hallados en distintas campañas arqueológicas emprendidas en el solar.