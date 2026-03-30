Devastador incendio en un colegio de Misiones: todo apunta a un chico de 13 años

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Las pericias llevadas a cabo posteriormente por especialistas de la División Criminalística y los Bomberos de la Unidad Regional XII establecieron que el foco ígneo fue provocado de manera intencional. A partir de esa conclusión, se inició una investigación que incluyó la toma de testimonios entre los habitantes de la zona. En ese marco, surgieron indicios que señalaron a un adolescente de 13 años, quien habría sido visto dentro del predio instantes antes del inicio del fuego. Con esos datos, las autoridades lograron identificarlo y ponerlo a disposición de la Justicia.

El caso quedó a cargo del Juzgado Correccional y de Menores de Eldorado, que notificó a los padres del menor y avanzó con las actuaciones correspondientes. Además, intervino la Dirección de Niñez y Adolescencia, que seguirá de cerca el desarrollo del proceso judicial. Mientras tanto, la comunidad educativa enfrenta el desafío de reconstruir no solo el edificio, sino también el tejido social que se articulaba en torno a la escuela.