Parque Patricios: autorizaron la vuelta a los departamentos luego del derrumbe

Por ahora, no se dieron a conocer nuevos plazos ni disposiciones adicionales respecto al monitoreo estructural del complejo.

Una vista aérea del derrumbe en el complejo edilicio de Parque Patricios. Una vista aérea del derrumbe en el complejo edilicio de Parque Patricios.

"La Ciudad informa que las familias alojadas provisoriamente en hoteles están en condiciones de volver a sus viviendas en las Torres del Sector 2 del Complejo, donde se había registrado la caída de una losa del estacionamiento. Esto se debe a que sigue vigente la habilitación judicial del sector", indica el comunicado oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA).

El parte oficial detalla que se encuentran garantizadas las condiciones de seguridad estructural para habitar los departamentos.