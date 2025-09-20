Día del jubilado: por qué se celebra cada 20 de septiembre en la Argentina

¿Cómo se accede a la jubilación?

En la Argentina se consideran dos requisitos esenciales

1- Años de Aportes: En general, 30 años de contribución al sistema previsional.

2- Edad mínima: Tradicionalmente, 60 años para las mujeres y 65 para los hombres.

Día del Jubilado: el significado de la fecha

Además de de conmemorar la sanción de la primera ley de jubilación, el Día del Jubilado busca:

-Honrar la trayectoria y el aporte de quienes hoy están jubilados.

-Desmitificar los prejuicios que asocian a las personas mayores con pasividad o falta de productividad, especialmente en el ámbito laboral.

Para lograrlo, el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) se une a centros de jubilados, asociaciones y otras organizaciones afines. Juntos realizan talleres, campañas informativas, actividades de concientización, capacitación y prevención contra cualquier forma de discriminación hacia los jubilados.

En los últimos doce meses la canasta de los jubilados se incrementó un 239% y necesitan casi $ 700.000 para cubrirla. El origen del Día del Jubilado se remonta a la presidencia de Julio Argentino Roca.

Breve historia del sistema previsional argentino

1904 – Durante la presidencia de Julio Argentino Roca se sanciona la primera Ley de Jubilación y se crea la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, que inicialmente beneficiaba solo a empleados estatales (funcionarios, ferrocarrileros y magistrados).

Primeros años – Se establece el modelo contributivo: cada trabajador aporta una parte de su salario para financiar su futuro retiro. Con el tiempo, el beneficio se amplía a otros gremios (aeronáuticos, bancarios, periodistas, obreros gráficos, etc.).

1954 – Bajo el gobierno de Juan Domingo Perón se transforma el sistema de capitalización individual en uno de reparto, vigente hasta 1994.

1994 – Reforma previsional que da origen al controvertido Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP).

2008 – Durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner se promulga la Ley26.425, que elimina la modalidad de capitalización individual y consolida un sistema público, obligatorio y solidario que sigue vigente hoy.

Así, el 20 de septiembre no sólo marca una fecha festiva para los jubilados; es una oportunidad para reflexionar sobre la historia del trabajo, la seguridad social y la necesidad de garantizar una vejez digna y libre de discriminación.