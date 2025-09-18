"Dólar Dodge 1.500": estallaron los memes y las críticas al Gobierno

El ingenio popular puso como gran protagonista de la jornada al llamado "Dólar Dodge 1500", que se viralizó para ironizar sobre la crítica situación económica.

La escalada del dólar se da en un contexto de alta volatilidad tras la derrota electoral del oficialismo y con un riesgo país que también se disparó por encima de los 1.400 puntos.

La disconformidad de los usuarios de las redes sociales apuntó directamente contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, a quienes acusaron de "ineptos" y exigieron una intervención en el mercado.

Decile adios al 1500, en dias aparece el 1600! pic.twitter.com/DqaLTi0Ns5 — Fernando (@FernandojGh) September 18, 2025

El humor se convirtió en la principal vía de catarsis para los usuarios. El chiste más celebrado fue el que unió todas las variables económicas del día en un solo concepto automovilístico: "Dólar 1500. Riesgo País 1500. Caputo en su Volkswagen 1500 camino a Rio de Janeiro", en una clara alusión al clásico auto y a una supuesta huida del ministro.

Caputo en su Volkswagen 1500 camino a Rio de Janeiro pic.twitter.com/CjxRp8wUHR — DaMiAn 4.5 (@DaMiAnD3) September 18, 2025

Más allá de los memes, el enojo fue el sentimiento dominante. "Que se vaya a lpmqlp y se lleve a Karina", escribió un usuario furioso, mientras otro se lamentaba: "La clase media viendo como vendió sus ahorros a 1000 y hoy el dólar toca 1500".

Las críticas también apuntaron a las proyecciones oficiales. Un tuitero recordó que en el Presupuesto 2026 presentado días atrás se vaticinaba un dólar a $1.420, calificando la proyección de "ZARAZA". El reclamo se repitió: "Compra campeón que está barato @LuisCaputoAR a $1.500", ironizaban, mezclando la bronca con el sarcasmo.

El dólar pasó la barrera de los 1500

El cierre de los mercados

El dólar oficial cerró hoy en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $10 respecto del cierre de ayer.

En una jornada marcada por la incertidumbre, el tipo de cambio llegó a los $1.500 con un rally alcista y tres de su versiones cotizaron por encima de ese número durante la jornada del jueves.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio al que accedieron los ahorristas minoristas se ubicó entre los $1.495 y $1.500 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.510.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.480 para la compra y $1.500 para la venta, con una suba de 0,7% en la jornada. El dólar mayorista se ubicó en los $1.475,5, sin cambios respecto al cierre de ayer.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 3,7% hasta $1.540,83, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 3,6% hasta los $1.554,52.