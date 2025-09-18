Luis Caputo aseguró que va a vender "hasta el último dólar en el techo de la banda"

Durante una entrevista en el canal de streaming oficialista "Carajo", el ministro de Economía aseguró que "hay dólares para todos".
El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este jueves que el Gobierno mantendrá la estrategia cambiaria acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ratificó que el Banco Central intervendrá en el mercado hasta el límite de la banda establecida.
“Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda, el programa se diseñó así ”, dijo en el streaming oficialista Carajo. Y agregó: “Hay suficientes dólares para todos”.
“Se lo digo al mercado. Si no defaulteamos en 2023, cuando llegamos y había sólo dos escarbadientes, no lo vamos a hacer en la situación actual. No tengan ninguna duda de que en las próximas semanas vamos a poder decir que vamos a garantizar los pagos de enero y los de julio del año que viene también”, sostuvo el ministro de Economía.
