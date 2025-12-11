Día Nacional del Tango: todas las actividades en la Ciudad

Para la celebración habrá conciertos y actividades en los espacios oficiales de la Ciudad que se extenderán hasta el domingo 14 de diciembre. El Anfiteatro del Parque Centenario, la Usina del Arte y el Centro Cultural 25 de Mayo serán sedes de eventos musicales. También, en la Casa Museo Carlos Gardel, habrá otras propuestas como visitas guiadas y la interpretación del repertorio de Gardel y Le Pera a cargo de Lucrecia Merico junto a Juan Iruzubieta.

Carlos Gardel y Julio de Caro.png El Día Nacional del Tango se celebra en honor a Carlos Gardel y Julio de Caro.

En el Anfiteatro del Parque Centenario, la Orquesta de Tango del Falla, dirigida por Adrián Enríquez, abrirá la Semana del Tango. En el mismo escenario, pero el viernes, se presentará Daniel Ruggiero y su orquesta típica interpretando el repertorio de Astor Piazzolla y el domingo, dirá presente Víctor Lavallén.

El viernes 12, en el Centro Cultural 25 de Mayo, la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires se presentará con un repertorio especial de música ciudadana bajo la dirección de Nicolás Kapustiansky.

Para la Usina del Arte la fecha clave es el sábado 13, cuando se presente la Orquesta del Tango de Buenos Aires, dirigida por sus dos directores, Néstor Marconi y Juan Carlos Cuacci. La Orquesta ofrecerá un concierto junto a Juan Carlos Baglietto como invitado.

En el CCK, se celebrará una nueva edición de su Milonga Federal, en la que se presentarán los ex campeones del mundo Yanina Muzyka y Emmanuel Casal, ¿con música en vivo del Sexteto Fantasma y Los Reyes del Tango con el cantor Carlos Morel y el bandoneonista Hugo Pagano como artistas invitados.

Entre las celebraciones privadas se destaca Piazzolla Sinfónico. Este evento se llevará a cabo en el Teatro Coliseo con Raúl Lavié como invitado y Milagros Amud, la cantante de 19 años que llegó a la final del reality de televisión La Voz.

¿Por qué se celebra un 11 de diciembre?

Para conmemorar el nacimiento de Carlos Gardel (1890) y Julio De Caro (1899). Esta fecha fue instaurada por el productor musical Ben Molar en el año 1977 para destacar la importancia del tango como parte fundamental de la identidad cultural argentina.

Este género, nacido a fines del siglo XIX, cruzó muchas fronteras transmitiendo pasión, melancolía y representando a Argentina alrededor del mundo.

Gardel y De Caro fueron grandes responsables de que el sentir rioplatense se difunda y popularice nacional e internacionalmente.

El "Zorzal Criollo" fue pionero y el máximo exponente del tango canción, transformando el baile arrabalero en un género poético. Triunfó por incontables escenarios porteños e incluso de Europa y Hollywood. El "Morocho del Abasto" nos dejó interpretaciones icónicas como "Por una Cabeza", "Mi Buenos Aires querido" y "Volver", entre tantas otras.

Por su parte, De Caro fue el fundador del tango moderno. El director de orquesta, compositor y violinista fue crucial en la historia del género. En 1924 formó un sexteto incorporando recursos técnicos de la música culta, como contrapunto y armonía, sin dejar de lado la esencia rítmica.