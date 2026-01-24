Dolor en La Pampa: murió el intendente de Quehué en un accidente

Según las primeras informaciones oficiales, el hecho involucró a un camión tipo grúa que circulaba en sentido contrario y a una camioneta Fiat Strada en la que viajaba el jefe comunal junto a su pareja y sus dos hijos menores.

Por causas que se investigan, al camión se le desprendió una de las piezas hidráulicas ubicadas entre la cabina y la caja, que impactó primero contra el asfalto y luego de lleno contra el lateral del conductor del vehículo en el que se trasladaba Otamendi.

El intendente murió en el acto

El golpe provocó la muerte instantánea del intendente. Pese a la violencia del impacto, su pareja logró maniobrar la camioneta y detenerla sobre la banquina, lo que evitó consecuencias mayores para el resto de los ocupantes.

La mujer y los dos menores fueron trasladados al Hospital de General Acha, donde se constató que sufrieron lesiones leves y se encuentran fuera de peligro, recibiendo además asistencia del gabinete de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia.

Viajaba a la Costa con su familia

Otamendi se dirigía hacia la Costa Atlántica en una caravana integrada por tres vehículos, junto a un grupo de amigos, que también se detuvieron tras el siniestro para asistir a la familia.

En el lugar trabajaron efectivos policiales de las comisarías de Quehué y Ataliva Roca, bomberos voluntarios y personal de la Agencia de Investigación Científica, bajo las directivas del fiscal de turno de General Acha, Héctor López.

Como consecuencia de las tareas de peritaje, el tránsito permaneció interrumpido durante más de dos horas, afectando los accesos desde las rutas nacionales 35 y 152, y fue normalizado pasadas las 11 de la mañana. Se trata de la primera muerte registrada por siniestros viales en lo que va del año en la provincia de La Pampa.

La noticia generó una profunda conmoción en la comunidad de Quehué y en el ámbito político provincial. El gobernador Sergio Ziliotto expresó su pesar a través de un mensaje en redes sociales, en el que manifestó su acompañamiento a la familia del intendente y a toda la comunidad local. “Mi más profundo pesar por el fallecimiento del intendente de Quehué, Nazareno Cruz Otamendi”, escribió el mandatario, y envió sus condolencias “con respeto y solidaridad” en este momento de dolor.